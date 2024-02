Miss Japón: Karolina Shiino se pronuncia tras renunciar a la corona por polémico romance

Karolina Shiino, la recientemente coronada Miss Japón, se vio obligada renunciar a la corona después de que un medio del país asiático revelara su relación con un hombre casado. Inicialmente, la joven alegó desconocer el estado civil del sujeto en cuestión.

Sin embargo, en una declaración posterior en su cuenta de Instagram, la modelo admitió que su explicación inicial no era cierta y que estaba al tanto de la situación matrimonial del involucrado.

"Lamento mucho haber causado ese tremendo problema y haber actuado como si traicionara a todos los que me han apoyado", dijo en la red social.

Los organizadores de Miss Japón confirmaron la aceptación de la renuncia de Shiino y anunció que el título para el año 2024 permanecerá vacante.

"Ella se disculpó por haber mentido y los organizadores aceptaron su renuncia al título", dijo la Asociación Miss Japón de acuerdo a la BBC.

¿Quién es el hombre casado que tuvo un romance con la Miss Japón?

El caso involucra a Takuma Maeda, un influencer conocido como 'doctor musculoso', quien admitió en su cuenta de Instagram haber ocultado su estado civil. No obstante, Maeda se disculpó por su comportamiento y por el daño causado a Karolina Shiino.

"Se informó en una revista semanal que Karolina Shiino, Miss Japón, está involucrada en una relación extramarital. Honestamente, el contenido estaba bastante exagerado y confuso, pero es cierto que en algún momento salí y me reuní con ella, lo cual lamento profundamente porque causó molestias a Karolina y a otras personas relacionadas", empezó diciendo en un comunicado.

"Tengo un hijo, y es cierto que intenté entablar una amistad con Karolina sin revelar mi estado civil y mi divorcio actual. No había considerado el divorcio, así que cuando me rechazaron, lo entendí. Lamento haber generado malentendidos y molestias a varias personas con mi comportamiento inmaduro, y me disculpo sinceramente por ello", agregó.

A pesar de sus raíces ucranianas, Shiino dijo tener un fuerte sentido de identidad japonesa, habiendo vivido en el país desde los 5 años y naturalizándose en 2022.

