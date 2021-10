La actriz Olga Zumarán fue diagnosticada de cáncer de cuello uterino en etapa inicial. | Fuente: Instagram

Tras anunciar que padece de cáncer de cuello uterino, Olga Zumarán está recibiendo tratamiento en el hospital Rebagliati y, tras esta experiencia, invitó a las mujeres a que realicen sus exámenes de prevención.

Sin embargo, confesó sentirse mal anímicamente, pero está contenta de que puede ganar la batalla a esta enfermedad debido a que está en etapa inicial:

“Hay días que tengo mis bajones, pero gracias a Dios cuento con mi familia y mis amigas. Cuando toqué la puerta del hospital Rebagliati, me la abrieron con todo el corazón y me brindaron la seguridad que necesitaba. Me explicaron que felizmente estaba en etapa inicial y que recibiré tratamiento quirúrgico”, comentó Olga Zumarán.

Asimismo, la reconocida actriz reveló que se someterá a una histerectomía para extirparle el órgano afectado por el cáncer de cuello uterino.

Olga Zumarán está recibiendo tratamiento en el hospital Rebagliati y espera que muchas mujeres se realicen los exámenes de prevención contra el cáncer. | Fuente: Instagram

Olga Zumarán y su diagnóstico de cáncer uterino

La actriz Olga Zumarán, recordada por su papel de ‘Mil oficios’, confesó que padece de cáncer de cuello uterino. A través de sus redes sociales, la exreina de belleza advirtió a sus seguidores que la prevención es clave para detectar este mal.

“Fui diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa inicial hace un par de semanas y en este breve tiempo he aprendido a valorar mucho más mi vida y a las personas que me rodean”, se le escucha decir.

Asimismo, Olga Zumarán agregó que será la voz de muchas mujeres que tiene este tipo de cáncer.

“Me siento fuerte. Estoy agradecida con Dios porque sé que es una prueba para ser testimonio para tantas mujeres que están atravesando lo mismo, y les digo a ellas: No están solas. Esta lucha interna la vivimos con personas que nos suman, familiares y amigos que no nos dejan solas y que son nuestra fortaleza”, resaltó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.