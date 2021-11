Olga Zumarán fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en octubre pasado. | Fuente: Instagram / Olga Zumarán

La actriz Olga Zumarán, recordada por sus roles en "Mil oficios" y "Al fondo hay sitio", recurrió a sus redes sociales para compartir una buena noticia: logró vencer al cáncer de cuello uterino en etapa inicial que le fue diagnosticado en octubre pasado.

Desde su cuenta de Instagram, la también conductora anunció que la histerectomía a la que se sometió fue un éxito. "A menos de dos semanas de operada, puedo estar de pie, con los puntos retirados, pero sobre todo muy orgullosa de decir que VENCÍ AL CÁNCER", escribió.

En su mensaje, Olga Zumarán agradeció al Hospital Rebagliati por la atención que le brindó durante esta difícil etapa de su vida y a lo largo de la operación en la que le extirparon el órgano afectado por el cáncer de cuello uterino. Y también a las personas, fuera de su familia y amigos, que se preocuparon por ella y le dieron su "apoyo minuto a minuto".

Asimismo, contó que a pesar de tener oportunidades para operarse en el extranjero, prefirió confiar en el sistema de salud peruano. Finalmente, Olga Zumarán hizo un llamado a que todas las personas se hagan un chequeo preventivo anual. "No les toma nada de tiempo y es mil veces mejor prevenir que vivir la angustia de padecer esta enfermedad", señaló.

La importancia de los chequeos preventivos

El pasado 2 de octubre, Olga Zumarán confesó que padecía de cáncer de cuello uterino. A través de sus redes sociales, la presentadora advirtió a sus seguidores que la prevención es clave para detectar este mal.

"Siempre deben hacerse un chequeo preventivo. No es un tema de rutina, es un tema de salud para que no pasen lo que estoy atravesando ahora", dijo entonces.

El cáncer de cuello uterino se puede interrumpir desde la prevención primaria, que es cuando te inyectas la vacuna contra el VPH. Se recomienda poner esta vacuna desde los 9 hasta los 15 años, o hasta el inicio de la primera relación sexual.

También ayuda la prevención secundaria que es tomando el examen de Papanicolau o la prueba de ADN de VPH para detectar la enfermedad a tiempo.

“El Papanicolau es el examen básico poder detectar el virus. Por eso es importante que todas las mujeres se hagan un chequeo anual, porque si se lo detectan temprano, sí se puede curar”, explicó la Dra. Ramos a RPP Noticias en un informe publicado en septiembre de 2020.

