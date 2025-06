Oliver Sonne se compromete con su novia Isabella Taulund: así fue la romántica pedida de mano

El futbolista de la selección peruana anunció su compromiso con Isabella Taulund, su pareja desde los 16 años. La pedida ocurrió en una playa de Bahamas.

¡Suenan las campanas de boda! El futbolista de origen danés Oliver Sonne, defensa de la selección peruana y de 24 años, sorprendió a sus seguidores este lunes al anunciar en sus redes sociales que se comprometió con su novia, Isabella Taulund, con quien mantiene una relación desde la adolescencia.

Con una publicación en Instagram, que incluyó cuatro imágenes, la pareja compartió la noticia con el mundo. En una de las fotos se les ve disfrutando de un día soleado en una paradisíaca playa de Bahamas: ambos miran a la cámara y sonríen; en otra, contemplan juntos el atardecer. La tercera muestra en detalle el anillo de compromiso en la mano de Isabella, y en la última, Oliver descorcha una botella de champagne para celebrar el momento.

Aunque aún se desconoce la fecha de la boda, la pareja confirmó que el compromiso se llevó a cabo el domingo 15 de junio. Meses atrás, Sonne había comentado en una entrevista con el pódcast Sin Cassette que en los próximos diez años estaría enfocado en alcanzar sus metas como futbolista. “Cuando termine de jugar fútbol, será tiempo de que ella brille”, agregó en ese momento.

¿Quién es la novia de Oliver Sonne?

En octubre de 2024, el lateral danés nacionalizado peruano habló abiertamente sobre su relación en el pódcast Sin Cassette. Allí destacó lo importante que ha sido el apoyo incondicional de Isabella Taulund en su vida, sobre todo en su etapa de adaptación a Perú.

"La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo", expresó Sonne.

Isabella, también de 24 años, dejó su carrera en Copenhague para acompañarlo en esta nueva etapa. En la misma entrevista, confesó lo impactante que ha sido para ella la atención mediática que rodea al futbolista: "Tanta gente mirando a mi enamorado… es una locura. No estoy acostumbrada a eso", comentó.

Además de ser practicante de gimnasia y haber participado en competencias, Isabella es muy activa en redes sociales, donde comparte con sus más de 20 mil seguidores momentos de su vida, viajes, rutinas de entrenamiento y, recientemente, la emotiva pedida de mano que selló su compromiso con Oliver Sonne.

