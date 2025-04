"Me confundí, pasaron muchos años": Melissa Klug reconoce errores en sus declaraciones en 'El valor de la verdad'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de la participación de Melissa Klug en El valor de la verdad, uno de los temas más comentados fue de su supuesta relación con Christian Cueva, que, como dijo Pamela López, habían tenido un 'romance a escondidas'. Sin embargo, la empresaria se encargó de desmentir estas declaraciones mostrando las conversaciones con el futbolista de Cienciano.

No obstante, en las imágenes se vio que las capturas de pantalla eran desde la cuenta de Cueva y no de Klug, lo que generó que los seguidores del programa pensaran que había manipulado las pruebas. Por ese motivo, se comunicó con Amor y Fuego para dar su versión de los hechos.

"Esos pantallazos de mi conversación con Christian me los mandó la López (no es que yo haya falsificado esos chats)", dijo. Asimismo, mostró los chats originales. Cabe resaltar que también afirmó que no tiene todas las conversaciones con Christian Cueva porque las eliminó y no tenía por qué guardarlo, así que en El valor de la verdad, utilizó los chats que le envió López y aprovechó para mencionar que se confundió con las fechas porque "pasó mucho tiempo".

"Me he confundido en fechas de lo que él me contaba porque pasaron muchos años, pero no en lo que he dicho", agregó. Es importante recordar que la chalaca afirmó en una entrevista que Christian Cueva se casó con Pamela López debido a un embarazo.

No obstante, esta declaración fue desmentida, ya que el futbolista contrajo matrimonio en Trujillo en 2019, mientras que en 2020 Pamela Franco anunció su embarazo con Christian Domínguez. Esta confusión generó dudas sobre la veracidad de su testimonio, lo que la llevó a salir en su defensa.

Las preguntas que respondió Melissa Klug en El valor de la verdad

¿Te sientes orgullosa de tu familia? Sí (verdad)

¿Asumió tu abuela el rol de padre y madre? Sí (verdad)

¿Te coqueteaba Christian Cueva? Sí (verdad)

¿Estuviste en un Airbnb con Christian Cueva? Sí (verdad)

¿Te dijo Chistian Cueva que Pamela López tuvo un 'affair' con Tenchy Ugaz? Sí (verdad)

¿Le pediste a Christian Cueva una cartera por tu cumpleaños? Sí (verdad)

¿Te peleaste con Jesús Barco a raíz de las confesiones de Pamela López? Sí (verdad)

¿Vives de la pensión de tus hijos? No (verdad)

¿Estás de acuerdo en la relación de tu hija Samahara con Bryan Torres? *No respondió porque Juan Carlos López, ‘Canchita’ Centeno y Silvana Velarde tocaron el botón rojo ¿Te contó Cueva que Pamela López le fue infiel con varios futbolistas? Sí (verdad)

¿Le dijiste a Evelyn Vela "estás muerta para mí"? (la formula Samahara Lobatón) Sí (verdad)

¿Fuiste la confidente de Christian Cueva? Sí (verdad)

¿Se casó Cueva con Pamela López al enterarse que Pamela Franco estaba embarazada? Sí (verdad)

¿Le contaste a Cueva que Pamela Franco salía con Christian Domínguez? Sí (verdad)

¿Le presentabas amigas a Cueva? Sí (verdad)

¿Te invitó Christian Cueva a Brasil? No (verdad)

¿Te arrepientes de haber involucrado con los padres de tus hijos? No (verdad)

¿Te pidió Jesús Barco un hijo? Sí (verdad)

¿Te fue infiel Jesús Barco? No (verdad)

¿Es Jesús Barco el amor de tu vida? No (verdad)

¿Tuviste relaciones sexuales con Christian Cueva? No (verdad)

(*) Melissa Klug decidió terminar su participación en la pregunta 20 y se llevó 25 mil soles.