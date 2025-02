"Si pueden pagar, que paguen": Pamela Franco abierta a trabajar con Pamela López, pero la respuesta no fue la esperada

La cantante Pamela Franco no descarta compartir escenario con la flamante animadora Pamela López, expareja de Christian Cueva. Sin embargo, la respuesta de López fue tajante.

La relación entre Pamela Franco y Pamela López ha estado marcada por la controversia desde que esta última anunció su separación de Christian Cueva, poco antes de que la cantante confirmara su romance con el futbolista. A pesar de la tensión entre ambas, Franco no ve problema en coincidir en un mismo evento… siempre y cuando haya una buena oferta de por medio.

Tras una reciente presentación, las cámaras de América Hoy abordaron a Pamela Franco para preguntarle si aceptaría compartir escenario con su tocaya, ahora que ella incursiona como animadora. La respuesta de Franco tomó por sorpresa a la reportera: "Yo trabajo. Si pueden pagar, que paguen. No sé, 10, 20 veces más".

Pero la historia no terminó ahí. El programa contactó a Pamela López para conocer su postura y su respuesta fue contundente: "Hay niveles", señaló, dejando claro que ni siquiera considera la posibilidad. "Por respeto a mis hijos, no podría ni siquiera evaluarlo. No hay forma", agregó.

"No puedo ignorar que se trata de la amante"

"Mi trabajo y mi valor como persona no pueden ser reducidos a una simple oportunidad de compartir escenario con alguien con quien, de momento, no deseo hacerlo". López explicó que su bienestar emocional y el de su familia están por encima de cualquier oferta laboral.

"Aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar que se trata de la amante de él [Christian Cueva]. Mi prioridad es proteger mi corazón y el de mis hijos, y no permitir que esta situación cause más controversias. Mis hijos ya están muy afectados", declaró López.

Por si fuera poco, Pamela López también reveló que Cueva no está cumpliendo con la manutención de los hijos que tienen en común: "Yo sola estoy manteniéndolos todo este tiempo. Lamentablemente, su escala de valores y prioridades es completamente distinta a la mía. Mis hijos están por encima de todo", sentenció.

¿Pamela Franco se comprometió con Christian Cueva?

En sus más recientes publicaciones en TikTok, Pamela Franco sorprendió a sus fans al lucir una sortija con una piedra en forma de corazón, un diseño clásico que suele asociarse con compromisos matrimoniales.

El anillo es elegante y discreto, con un metal claro y una piedra brillante. Su diseño romántico y tradicional ha llevado a sus seguidores a preguntarse si se trata de un símbolo de compromiso con Christian Cueva.

Sin embargo, la duda persiste, pues el futbolista aún está legalmente casado con Pamela López, quien además mantiene una denuncia en su contra por violencia física y psicológica.

Nos queremos y qué: el dúo musical de Cueva y Franco

Además de compartir su vida sentimental, Christian Cueva y Pamela Franco han decidido incursionar juntos en la música. En noviembre, el futbolista debutó como cantante junto a su pareja con una nueva versión de El Cervecero. Poco después, volvieron al estudio para grabar Nos queremos y qué, tema original de Víctor Carrasco Tineo, popularizado por agrupaciones como Toño y su Grupo Centella, Vico y su Grupo Karicia y Chacalón Jr.

La canción inicia con la voz de Franco entonando: "Nos queremos y qué, nos amamos y qué", mientras los acordes de guitarra crean la atmósfera característica de la chicha. Luego, Cueva se une con el verso: "Nos queremos y qué, nos amamos y qué, aunque murmure la gente, siempre yo te amaré".

