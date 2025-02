Christian Domínguez negó encuentro con Pamela López dentro de discoteca en Cusco: "No quiero generar morbo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez negó haberse encontrado con Pamela López en una discoteca en Cusco luego de que ambos estuvieron animando la celebración 'La Noche del Rico Garci', previa a la presentación del plantel de jugadores del Club Deportivo Garcilaso, el último sábado 1 de febrero.

En efecto, el cantante de 41 años estuvo con Gran Orquesta Internacional en el estadio Inca Garcilaso de la Vega para luego irse a una discoteca de la misma ciudad. En seguida, varios medios, y usuarios en redes sociales, mostraron videos de Pamela López en el mismo lugar. Sin embargo, Domínguez afirmó desconocer que ella estaba a pocos metros.

"No sé si ella estuvo antes, o durante, no sé cuándo se fue. Yo no tengo ningún problema con ella (…) No puedo impedir que entre a una discoteca. Lo que sí sé es que hay 200 o 300 discotecas en Cusco. Y si fue a la misma discoteca es porque le gusta la música que hacemos", declaró en 'Préndete', programa que conduce junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda.

En ese sentido, Christian Domínguez aseguró "no tener un desagrado” con López para “pedirle que se vaya". Del mismo modo, rechazó que la interpretación del tema 'Dile la verdad' en la discoteca en Cusco haya sido con el fin de incomodar a Pamela López recordando el romance entre Christian Cueva y Pamela Franco.

"Ni sabíamos que ella estaba allí en ese momento. Esa canción es parte de mi repertorio desde hace muchos años (…) No lo hice a propósito, lo último que quiero hacer es malograr mi concierto o fastidiar a la gente con un mal rato", señaló.

Pamela López viene ganando seguidores tras incursión en la cumbia con Orquesta Candela. | Fuente: Instagram (pamlopsol)

Christian Domínguez sobre show con Pamela López: "Cada uno hizo su trabajo"

En otro momento, Christian Domínguez se refirió al show que realizó con Gran Orquesta Internacional y que contó con Pamela López como animadora. Al respecto, el exactor de Mi amor, el wachimán mencionó que no tuvo ninguna interacción directa con la todavía esposa de Christian Cueva.

"Cada uno tuvo su momento y cada uno hizo su trabajo. Esa es la realidad. No sé si será la última vez (que presente un evento con Pamela López), pero no es que nos tomemos un cóctel o conversemos en los camerinos. Eso no sucedió ni sucederá, ni con ella ni con nadie. No tengo nada en contra de la señora ni con otras personas, pero sí estoy en contra de generar morbo", manifestó.

Anteriormente, Domínguez recalcó que no le incomoda estar junto con Pamela López en el mismo escenario. “Siempre he comentado lo mismo. Yo no le quito el trabajo a nadie. Era de esperarse que, en algún momento, esto pasaría porque es sumamente mediático todo lo que está pasando y lo que ha sucedido también”, sostuvo.

Christian Domínguez y Gran Orquesta Internacional se presentaron en 'La Noche del Rico Garci'. | Fuente: Instagram (deportivogarcilasooficial)

El drama mediático detrás de los Christians y las Pamelas

El año pasado, la farándula peruana se vio sacudida por el escándalo mediático que involucró a Christian Domínguez, Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López. Una cadena de acusaciones de infidelidad, confesiones y enfrentamientos públicos que capturó la atención de la prensa de espectáculos y las redes sociales.

El drama comenzó cuando, en medio de los festejos por los cuatro años de relación entre Domínguez y Franco, un ampay reveló imágenes comprometedoras del cantante con una joven llamada Mary Moncada. Si bien Christian admitió haber engañado a la cantante, el caso dio un giro sorpresivo cuando surgieron rumores de un romance entre Franco y Cueva, todos alimentados por conversaciones comprometedoras halladas en el celular del futbolista. Esto hizo que Pamela López, pareja de Cueva en ese momento, confrontara públicamente a su tocaya.

Tras semanas de especulaciones y desmentidos, Franco no pudo con la presión mediática y finalmente admitió su romance con Cueva, a quien recientemente oficializó como su pareja, motivándolo además a incursionar en el mundo del canto.

Por su parte, Pamela López aprovechó su notoriedad mediática para convertirse en influencer, animadora y figura en la música tropical. Mientras tanto, Christian Domínguez busca una nueva oportunidad en el amor con la conductora Karla Tarazona, con quien las muestras de afecto en público han dejado entrever una evidente reconciliación.

