Pamela López dio detalles sobre altercado con madre de Christian Cueva: "Me hizo un gesto obsceno"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López contó cómo inició la fuerte discusión que tuvo con Maqui Bravo, la madre de su todavía esposo Christian Cueva, hace unos días en el aeropuerto de Trujillo. Al respecto, señaló que coincidió con la abuela de sus hijos en el vuelo de Trujillo a Lima y que ella se le acercó cuando estaba hablando por teléfono.

“Yo estaba con el teléfono hablando con unas amistades. La señora se comportó de una manera incorrecta. Ella me hace un gesto obsceno, me saca el dedo del medio. Así de la nada”, señaló López afirmando que fue agredida.

“La señora me mira, me saca el dedo. La miré y me pareció ridículo y no hice nada. Hago un video para grabar y tener la prueba de que me saca el dedo porque yo a raíz de todo lo que me pasó, debo tener pruebas”, sostuvo en una entrevista en Radio Panamericana.

Para López, Maqui Bravo “se comportó de una manera infantil y ridícula sacándole el dedo del medio todo el tiempo”. “Jamás le respondí. La señora estaba todo el tiempo sacándome el dedo del medio. No sé lo que quería. Creo que estaba necesitando ese tipo de problemas. Ella quería provocarme”, explicó.

Pamela López aseguró que Christian Cueva la agredía cuando le reclamaba por sus “infidelidades”. | Fuente: Instagram

Pamela López y la madre de Christian Cueva protagonizaron discusión

Pamela López y Maqui Bravo tuvieron una acalorada discusión. Según imágenes difundidas por Amor y fuego, la madre de Christian Cueva aparece reclamando a su nuera por no dejarle ver a sus nietos.

"Cuando aterrizamos, hago videollamada con mis hijos. Estoy saliendo y escucho a una persona que me gritaba de la parte de atrás. Me decía: 'miserable y mala madre'. No recuerdo bien. Cuando me doy cuenta, era la señora (Maqui) que se refería a mí y que estaba creando todo un escándalo vergonzoso", manifestó López.

Luego del incidente con su —aún— suegra, Pamela López recalcó que fue la comisaría para poner una denuncia por agresión asegurando que la señora ya tiene antecedentes.

"Yo necesito medidas de protección porque no es la primera vez que la señora (Maui) actúa de esa forma conmigo. Ella tiene antecedentes y denuncias, además, tiene la misma manera de actuar indistintamente. Ella y su hijo (Marcial Cueva)", añadió López.

Maqui Bravo es la madre del futbolista Christian Cueva. | Fuente: Instagram (cueva10oficial)

¿Qué dijo Pamela López sobre Pamela Franco y Christian Cueva?

Pamela López consideró que Pamela Franco está “usando” a Christian Cueva para poder seguir facturando. La todavía esposa del volante peruano se refirió a la relación que tiene actualmente el padre de sus hijos con la cantante de cumbia.

Fue en Amor y fuego que López calificó de “bruto” al exintegrante de la selección peruana luego de que una reportera del mencionado programa le recordó que Cueva y Franco vienen facturando con presentaciones en discotecas y eventos. “Ah, sí. Lo está usando (para facturar). Es un bruto. Totalmente”, declaró.

Además, recalcó que Christian Cueva siempre le gustó ir a fiestas y tener una vida con excesos la cual paró cuando estaba casado desde el 2019. “Esa era mi pelea de todos los años. Justamente yo paré eso, ¿no? Por sus excesos”, manifestó.

En otro momento, Pamela López señaló estar entusiasmada por su nueva faceta como animadora con Orquesta Candela y su inclusión como cantante en Dile que no, el nuevo tema de Marisol con Leslie Shaw. “Toca facturar, cuando las oportunidades se presentan hay que tomarlas cuando eres cabeza de hogar”, sostuvo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis