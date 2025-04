Pamela López lanzará canción junto a su pareja y hacen referencia a Magaly Medina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al mismo estilo que Pamela Franco y Christian Cueva, Pamela López también dará un salto a la música. Su incursión en la industria va de la mano con su enamorado, el cantante Paul Michael, recordado integrante de la orquesta Combinación de La Habana. A través de las redes sociales de la expareja del futbolista, Kitty Pam -apodo cariñoso que le puso Michael- compartió un adelanto.

En él, se escucha que hacen referencia a Magaly Medina y la vez que fueron 'ampayados'; y también hacen un juego de palabras con el programa de espectáculos Amor y Fuego.

"Estoy en todos los party, quién lo diría pero salimos en Magaly / Ahora nos siguen como fugitivos, me robé tu corazón como un bandido. Deja que la gente hable, mami, tú y yo no somos culpables / Como Amor y Fuego nos prendemos, porque nosotros somos inolvidables / Es que tú tienes lo que a mí me gusta, sabes que conmigo lo pasas bien hijo e’ pu’”, reza parte de la canción que aún no se ha estrenado en las plataformas musicales.

Si bien no se escucha la voz de Pamela López, la influencer dejó en claro que sí formará parte de este hit ya que su nombre, junto al de Paul Michael, aparece en los créditos. Por otro lado, aseguró que este tema es el primero de muchos. "Se vienen cosas bonitas, mi chalaquito", escribió en redes.

El romance de Pamela López y Paul Michael

Pamela López habló abiertamente sobre su romance con Paul Michael. La todavía esposa de Christian Cueva estuvo como invitada en el programa Esta Noche, conducido por Ernesto Pimentel, donde contó que viene conociendo al joven salsero.

Luciendo muy sonriente, la empresaria de 37 años afirmó estar "muy feliz" con Paul Michael, con quien viene saliendo las últimas semanas y compartiendo mensajes amorosos —y videos juntos— en redes sociales demostrando el afecto que se tienen.

"Lo único que puedo decir es que estoy contenta. Estoy muy feliz. Con más cuidado, con más cautela y ya siguiendo mi otro sentido", contestó Pamela López a la Chola Chabuca quien le preguntó si ya se dio una nueva oportunidad en el amor.

¿Pamela López compite con Pamela Franco?

Como se recuerda, hace unos días, Pamela Franco y Christian Cueva lanzaron su segundo tema musical titulado Hasta el fin del mundo donde reafirman su amor.

A través de YouTube, se ve que la portada del videoclip se muestra la participación de Cueva en una faceta más romántica, ya que ambos están juntos en una piscina.

El lanzamiento oficial del videoclip fue el viernes 11 de abril en las plataformas digitales y los fanáticos de ambos pudieron disfrutar de esta colaboración artística que dio de qué hablar.

Esta es la segunda participación de Christian Cueva en el videoclip de Pamela Franco, ya que su incursión fue en el video de Escándalo.

