"Él me hace sentir bien": Pamela López se sincera sobre su romance con salsero Paul Michael

Pamela López habló abiertamente sobre su romance con Paul Michael. La todavía esposa de Christian Cueva estuvo como invitada en el programa Esta Noche, conducido por Ernesto Pimentel, el sábado, donde contó que viene conociendo al joven salsero.

Asimismo, luciendo muy sonriente, la empresaria de 37 años afirmó estar "muy feliz" con Paul Michael, con quien viene saliendo las últimas semanas y compartiendo mensajes amorosos —y videos juntos— en redes sociales demostrando el afecto que se tienen.

"Lo único que puedo decir es que estoy contenta. Estoy muy feliz. Con más cuidado, con más cautela y ya siguiendo mi otro sentido", contestó Pamela López a la Chola Chabuca quien le preguntó si ya se dio una nueva oportunidad en el amor.

En ese sentido, López evitó decir si está, o no, enamorada del artista de 26 años y solo recalcó que, por ahora, los dos se están conociendo. "Es una persona bonita que estoy conociendo, que me hace sentir bien", dijo la anfitriona sobre su saliente.

Días atrás, Pamela López y Paul Michael se animaron a realizar un divertido trend de TikTok con la música del tema Me jalo, de Fuerza Regida y Grupo Frontera.

Fue en los exteriores de una conocida cadena de restaurantes que la pareja empezó haciendo los unos llamativos pasos de baile mientras López sostenía un peluche de Hello Kitty. Tras finalizar el trend, ambos se dieron un tierno beso. "My Kittypam", escribió Michael en el video.

Pamela López y Paul Michael comparten primera foto juntos

Pamela López y Paul Michael compartieron su primera foto juntos en redes sociales. Fue en sus historias en Instagram que el salsero se mostró muy feliz al lado de López.

En la imagen, ambos lucen muy sonrientes y contentos. La empresaria usa una corta blusa mostrando sus hombros y abdomen mientras que el artista se muestra con un polo color crema. López se recuesta muy cómoda en Michael, quien sonríe mirando la cámara.

"Me encantas, Kittypam", escribió Paul Michael en la foto con un corazón etiquetando a Pamela López en Instagram y mostrando que existe una gran complicidad entre ellos. En seguida, ella compartió la imagen en sus redes sociales, confirmando así su romance con el joven músico.

Anteriormente, el popular 'Chalaquito' posteó una foto de Pamela López con un cariñoso mensaje: "Ay Dios mío, princesa. P&M (corazón)". Asimismo, señaló: "Cosita linda, cosita bien hecha. Me tienes (derretido)".

En la última publicación de Pamela López en Instagram, donde luce un llamativo maquillaje y un elegante conjunto negro, Paul Michael comentó dejando una cara babeando, lo que provocó la respuesta de López mandándole un beso y poniendo un emoji de rey.

Pamela López denunciará a Christian Cueva por alimentos

Pamela López y Christian Cueva continuarán en disputas legales luego de anunciar el fin de su relación en enero de 2024. La todavía esposa del futbolista peruano anunció que interpondrá una nueva denuncia en contra de Cueva. Esta vez, por presuntamente incumplir con la pensión alimentaria correspondiente a los tres hijos de ambos.

Por medio de una conferencia de prensa, López mostró su indignación contra su aún esposo debido a que no estaría cumpliendo con apoyarla económicamente con los gastos diarios de sus hijos y, por el contrario, tampoco llegar a una conciliación, que era el motivo por el que, según contó, no puso la denuncia antes.

"Es muy doloroso e indignante. Él dice ‘por qué no me denuncia por alimentos, por qué no denuncia’ porque, obviamente, hasta el último minuto apelamos a la buena fe y a conciliar, y que demuestre ese amor por sus hijos”, expresó entre lágrimas.

Por su parte, Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, explicó que esta nueva denuncia contra Christian Cueva es por no cumplir con su deber de padre de sustentar a sus hijos y tampoco verlos como corresponde.

"Iniciaremos todo por vía judicial. Esta situación de quitarles a sus hijos, no comunicar a la madre 'por si acaso aquí está el dinero'. Es así que, en defensa, no solo por Pamela, sino en defensa de otras madres (…) Vamos a iniciar una denuncia en agravio de sus hijos”, señaló la abogada.

