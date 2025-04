"Es otra persona": con lágrimas en los ojos, Pamela López asegura 'no reconocer' a Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace una semana, Pamela López estuvo en el programa Esta noche junto a Marisol donde hablaron sobre Christian Cueva. Este fin de semana, volvió a sentarse frente a la Chola Chabuca con la que se mostró sensible, ya que recordó cómo su vida dio un giro después de ver las infidelidades del padre de sus hijos.

Con lágrimas en los ojos, mencionó que desconoce a Cueva y que no es la persona de la que estuvo enamorada alguna vez. "Mi mundo cambió de un día para otro. Yo no reconozco a su papá, no lo reconozco. Es otra persona. Me siento más fuerte. Es inevitable no sentir nostalgia. Entro a este mundo casi forzada", dijo.

En entrevistas anteriores, Pamela López dijo que le preguntó a Christian Cueva por qué quería regresar con ella y que él lloraba diciéndole que estaba “confundido”. “Él lloraba y me decía que estaba confundido, qué la fama se le había subido a la cabeza. Que el dinero lo había confundido, que el entorno lo había confundido. Qué se iba a alejar de todo el mundo”, mencionó.

Por otro lado, López recalcó que Cueva no le manda dinero a sus hijos a pesar de ver que “factura” con su incursión en la cumbia junto a Pamela Franco y sus presentaciones en discotecas y eventos.

“Él no habla por teléfono con sus hijos. No lo reconozco, es otra persona. Una de mis hijas no lo quiere ver por ningún motivo. Mi hija se puso nerviosa al verlo en su escuela de baile. Con mis hijos, tiene medidas de protección, conmigo una medida de alejamiento (...) Él no tiene conciencia. Muchas veces me pegaba en estado etílico”, añadió.

Pamela López y Christian Cueva continuarán en disputas legales luego de anunciar el fin de su relación en enero de 2024. Ahora, la todavía esposa del futbolista peruano anunció que interpondrá una nueva denuncia en contra de Cueva. Esta vez, por presuntamente incumplir con la pensión alimentaria correspondiente a los tres hijos de ambos.

Por medio de una conferencia de prensa, López mostró su indignación contra su aún esposo debido a que no estaría cumpliendo con apoyarla económicamente con los gastos diarios de sus hijos y que no se habría llegado a una conciliación, proceso que era el motivo por el que, según contó, no puso la denuncia antes.

“Es muy doloroso e indignante. Él dice ‘por qué no me denuncia por alimentos, por qué no denuncia’ porque, obviamente, hasta el último minuto apelamos a la buena fe y a conciliar, y que demuestre ese amor por sus hijos”, expresó la empresaria entre lágrimas.

Asimismo, Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, explicó que esta nueva denuncia contra Christian Cueva es por no cumplir con su deber de padre de sustentar a sus hijos y tampoco verlos como corresponde.

“Iniciaremos todo por vía judicial. Esta situación de quitarles a sus hijos, no comunicar a la madre 'por si acaso aquí está el dinero'. Es así que en defensa, no solo por Pamela, sino en defensa de otras madres (…) Vamos a iniciar una denuncia en agravio de sus hijos”, señaló la abogada.

