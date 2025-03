Pamela López destapa más secretos sobre Christian Cueva y expone a modelo: "Me dijo que la invitó a cenar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López encendió la pantalla chica el último domingo con sus explosivas confesiones sobre su matrimonio con Christian Cueva en El valor de la verdad (EVDLV). La esposa del futbolista destapó historias que involucraban a figuras como Pamela Franco, Chris Soifer y la cantante Marisol. Sin embargo, el programa solo transmitió 20 de las 60 preguntas a las que López se sometió, dejando en el aire varias incógnitas que el público no llegó a escuchar… hasta ahora.

► No te pierdas: "Pruébenlo": Pamela Franco desafía a Pamela López tras explosivas acusaciones en El valor de la verdad

El lunes, durante el estreno de La noche habla, el programa conducido por Laura Spoya, Tilsa Lozano y Ric La Torre, salieron a la luz algunas de esas interrogantes no emitidas. Además, se reveló la misteriosa pregunta número 21, la única que López decidió no responder para asegurar los 25 mil soles que había acumulado con sus declaraciones hasta ese momento.

¿Qué preguntas no respondió Pamela López en vivo?

Una de las interrogantes que quedaron fuera de la transmisión fue: “¿Aceptó Alexandra Méndez ir a un departamento con Christian Cueva?”. López contestó “sí”, y el polígrafo validó su respuesta como verdadera.

“Según lo que me contó el padre de mis hijos, él organizó una encerrona en la casa de un tío. Ella estaba invitada, bebieron y él estuvo pulséandola. Entonces, yo me pregunto: ‘¿Cómo aceptas ir al departamento de un hombre casado?’. Después de eso, [Alexandra] también fue a un restaurante donde hubo otro privado con un hombre casado”, reveló López.

Otra pregunta que no se emitió al aire fue aún más comprometedora: “¿Te negó Christian Cueva su romance con Rosángela Espinoza?”. La respuesta de López fue un contundente “sí”, y nuevamente, el polígrafo confirmó su veracidad.

“Estábamos viviendo en Brasil y ella aparecía en programas de competencia. La fastidiaban con Christian y yo no entendía por qué. Él me decía que solo le había enviado un video saludo y que no la conocía. Me dijo: ‘Tú sabes cómo es el morbo en Perú’. Así fue por años. Pero recién en 2024, cuando le puse la condición de que me confesara todo, me dijo que la conoció, que la invitó a cenar”, contó.

La pregunta 21 de EVDLV que Pamela López no quiso responder

Pero si algo mantuvo en vilo al público fue la revelación de la temida pregunta número 21, la única que Pamela López evitó para no arriesgar su premio.

Laura Spoya tuvo el sobre en sus manos y lo leyó en vivo: “¿Te confesó Marisol que estuvo con Christian Cueva en un departamento?”

López no dudó en responder: “Sí, estuvieron tomando, compartiendo. Que él la invitaba a viajar, que la afanaba; pero que ella siempre se dio su lugar y me dio mi lugar”, aseguró.

Y aunque no sabe cuándo empezó ni terminó ese “afanamiento”, tiene una teoría: “Creo que ellos se distanciaron el día del cumpleaños de Marisol. Yo fui, nos tomamos una foto y ella la subió a redes. Inmediatamente, él postea una foto con Tony Rosado. Ahí creo que empieza el roce”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis