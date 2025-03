"Un familiar de él me realizó el aborto": Pamela López confiesa que interrumpió su embarazo porque Christian Cueva se lo pidió

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Revelaciones impactantes está dando Pamela López sobre Christian Cueva en El valor de la verdad. Entre lágrimas, confesó que abortó porque Christian Cueva se lo pidió:

"A él lo contratan en España en el Rayo Vallecano y su familia nunca me aceptó porque yo era un poco mayor que él y yo tenía una hija, además tenía un ex que era futbolista, yo iba a truncar su carrera y él estaba recién saliendo. Era algo que yo también sentí que podía a él truncarlo. Él tenía derecho a crecer profesionalmente y no era el momento de traer un hijo al mundo. Fue un familiar de él que me realizó el aborto", dijo.

"No quiero recordar sus palabras. La segunda fue mi última hija que sí nació. En principio él sí me lo insinuó, estábamos en Santos en Brasil, 2019, tenía retrasos, me hago la prueba y sale positivo. Estaba nerviosa porque estaba dando de lactar a mi otro hijo y yo tenía problemas con Cueva, le digo que estoy embarazada y me dijo que no era momento de tenerlo, que tomemos una decisión y básicamente me insinuó para no poder tenerlo. Lo dudé, lloré, y seguí con mi embarazo y fue el embarazo más difícil que he tenido", añadió.

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica

En agosto de 2024, Pamela López se presentó ante las cámaras para hablar por primera vez sobre lo que sucedía dentro de su hogar mientras estuvo al lado de Christian Cueva. A casi dos meses de su separación, Pamela confesó haber recibido de violencia física y psicológica durante "muchos años" y afirmó que incluso su hija mayor también sufrió agresiones.



Acompañada por su abogada, Rosario Sasieta, Pamela reveló en el programa América Hoy que fue víctima de "manipulación" y de "sucesos muy graves" durante los doce años de su relación con Cueva. López también confirmó que el viernes presentó una denuncia formal contra el futbolista del Cienciano; y advirtió que seguirá "hasta las últimas".



Con el permiso de Pamela, el programa mostró imágenes en las que se pueden ver arañazos en su cuello y cerca de los labios. Según Pamela, estas marcas ocurrieron cuando le reclamó a Cueva sobre rumores de infidelidad. “Encontré cosas de otra persona, y ante mis reclamos, ejerció violencia sobre mí, o cuando estaba en estado de ebriedad”, explicó.