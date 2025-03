Pamela Franco perdió un hijo con Christian Cueva, según Pamela López: "Me juró por la vida de mis hijos que no era verdad"

Pamela López reveló en El valor de la verdad que Janet Barboza le dijo que Christian Cueva había perdido un hijo con Pamela Franco, pero el futbolista siempre lo negó.

La quinta pregunta de Beto Ortiz a Pamela López en El valor de la verdad fue una de las más impactantes hasta el momento. El presentador cuestionó: "¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo con Christian Cueva?", a lo que López respondió con un "Sí", resultando ser verdad.

Después, procedió a contar cómo sucedieron las cosas: "Me dijo (en referencia a Janet Barboza) que Christian había perdido un hijo con la que era su amante, con la señora Franco. Cuando le pregunté, me juró por la vida de mis hijos que no era verdad. No tengo manera de comprobarlo. Es algo bastante delicado, no sé si lo perdió en aborto espontáneo, cómo se dio, nunca llegué a saber la verdad. Le pregunté 500 veces, me juraba y lloraba diciendo que era mentira. Me decía que siempre se cuidaba porque sabía con qué persona se metía".