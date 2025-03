"Estaba con ella en mi casa": Pamela López revela que Christian Cueva estuvo con Pamela Franco mientras daba a luz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, se convirtió en la protagonista de la última edición de El valor de la verdad, donde respondió a una serie de preguntas sobre su matrimonio, las polémicas que han envuelto a su esposo y su relación con figuras como Pamela Franco.

Sentada en el famoso sillón rojo y frente a Beto Ortiz, López abordó temas delicados sobre la supuesta infidelidad de Cueva con la cantante de cumbia que ha estado en el ojo público por sus vínculos con otros personajes del espectáculo. La primera pregunta fue sobre si Franco estuvo con Cueva mientras López daba a luz.

"Estamos hablando del año 2018, mi hijo ahora tiene 6 años. Me encontraba dando a luz en Trujillo. En ese momento no lo sabía, después de los movimientos migratorios, ella estaba allá en Brasil en mi casa en Sao Paulo. Cuando salgo embarazada, fui a Trujillo para dar a luz allá. Era uno de sus argumentos, que nazca en Trujillo de donde nosotros éramos. Él llegaba al parto después de que yo daba a luz, no estuvo el mismo día", mencionó.

"Mi segunda hija nació de 6 meses, yo casi me muero. El 2019 fue un año muy difícil. Me retiraron la vesícula, me hicieron firmar un consentimiento de que podía perder al bebé, gracias a Dios tiene ahora 5 años y esta sana. Todos los programas que siempre lo mencionaban y de ahí venían mis peleas. Al principio se hacía el ofendido, peleábamos mucho y esa semana que no hablábamos, era chévere para él porque llevaba a sus amantes al país donde él estaba. Las que lo mencionaron era Shiley Arica, Chris Soifer, etc.", agregó.