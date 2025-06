"¿Digna? No sé si esa palabra le quede": Pamela López responde a Pamela Franco tras polémica por canción de Paul Michael

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La polémica entre Pamela López y Pamela Franco volvió a encenderse, esta vez por la reciente canción del cantante Paul Michael, pese a que el videoclip no lo protagoniza López, que ha sido señalado por contener supuestas indirectas hacia Franco y Christian Cueva. Aunque la aún esposa del futbolista negó que haya tenido intenciones ocultas, respondió duramente a los comentarios de la cantante de cumbia.

“¿Digna? No sé si esa palabra le quede a la otra persona. Si tiene un poquito de sangre en la cara, no podría criticar nada porque en el momento del dolor, en el momento más crítico de mi vida y la vida de mis hijos, la otra parte se mofó y comenzó a sacar temas aprovechándose de ese dolor”, declaró Pamela López en entrevista para América Hoy.

Además, fue tajante al señalar que quienes usaron su situación personal como espectáculo algún día recibirán lo que merecen: “Reventaron, salieron e hicieron show que algún día les pasará factura, porque no crean que esto es gratis, en algún momento todo se paga en esta vida. Hoy por hoy, ¿qué podría criticar?, ¿con qué cara?”, cuestionó.

Ante la ola de críticas en redes y las especulaciones sobre si el tema musical contenía mensajes dirigidos a Franco y Cueva, López aclaró que ella no participó en la creación de la letra. “Ellos acomodaron la letra, yo no tengo nada que ver, es más, yo no estuve presente en la composición, pero sí estuve presente en el videoclip y, bueno, si las personas critican o no, hoy día vale todo”, comentó.

La canción de Paul Michael se volvió tendencia en plataformas digitales y ha vuelto a poner en el centro de la atención el conflicto entre ambas Pamelas.

La 'indirecta' de Paul Michael a Pamela Franco y Christian Cueva

El cantante Paul Michael, actual pareja de Pamela López, estrenó su más reciente colaboración musical junto a Handa, titulada Cantinero, un tema que rápidamente ha captado la atención del público por una frase que muchos consideran una indirecta hacia Christian Cueva y Pamela Franco.

La línea más comentada de la canción reza: “Mami, te voy a ser franco. Déjalo que su Cueva siga llorando”, lo que ha desatado una ola de reacciones en redes sociales. Aunque Michael no ha tenido enfrentamientos públicos con el futbolista de Cienciano, su pareja, Pamela López, sí ha protagonizado tensos episodios con él tras su separación.

Además del contenido musical, muchos usuarios destacan que la canción se percibe como un respaldo emocional a Pamela López, quien ha sido el centro de la polémica en los últimos meses.

Pamela López y Paul Michael juntos en 'El valor de la verdad'.Fuente: @elvalordelaverdadoficial

¿Qué dijo Pamela Franco de la canción de Paul Michael?

América Hoy contactó a Pamela Franco para consultarle si había escuchado la canción y la supuesta indirecta hacia ella y Christian Cueva. “Te hago mención sobre este tema porque Paul es actual pareja de López y muchos toman este tema como una indirecta para ti y tu pareja”, le preguntó la reportera del programa enviándole en enlace del video a Franco.

Ante esta consulta, la cumbiambera, de 36 años, no dudó en responder: “Buen día, no me interesa, estoy en modo chamba y mi familia”. Seguidamente, la periodista le mencionó que la pregunta se da ya que parecería que Paul Michael “se quiere colgar” de la fama de ella y Cueva. “Ni va, ni me viene”, contestó Franco.