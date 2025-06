"Contigo todo es mejor": Christian Cueva y Pamela Franco comparten un romántico video desde un jacuzzi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sin preocuparse por el qué dirán. Pamela Franco compartió un video en Instagram en el que aparece junto a su pareja Christian Cueva en un jacuzzi. Las imágenes, junto a mensajes cargados de romanticismo, parecen ser parte de una cita nocturna de una de las parejas más polémicas de la farándula local.



"Momentos. Porque contigo todo es mejor, Christian Cueva", escribió la intérprete, para luego agregar un mensaje aún más directo: "Te amo, Christian Cueva".

Christian Cueva y Pamela Franco disfrutando de su relación en un jacuzzi. | Fuente: Instagra: Pamela Franco

Christian Cueva le canta al amor

La reacción de 'Aladino' no tardó en llegar. El futbolista compartió un video en el que aparece junto a Pamela Franco dentro de un automóvil, mientras ambos entonan Se quiere bonito, tema de la agrupación salsera Costa Brava.

"A tu lado siempre todo es más bonito, amor mío. Pamela Franco, te adoro”, escribió el jugador de Cienciano.

Tras la romántica dedicatoria de Christian Cueva, la cantante no tardó en compartirla a través de sus historias de Instagram.



Christian Cueva a Pamela Franco: "Te adoro, amor mío" | Fuente: Instagram: Pamela Franco

Pamela Franco revela que le dio ultimátum a Christian Cueva

Tras los recientes escándalos de infidelidad revelados por Pamela López en el programa El valor de la verdad, la cantante Pamela Franco decidió hablar sobre los límites en su relación con el futbolista Christian Cueva. Según contó, ya tuvieron una conversación seria al respecto y ella fue clara en pedirle que no la haga perder el tiempo con una traición.

Pamela aseguró que se adelantó a posibles problemas en la relación y dejó una advertencia directa: si él tiene intención de serle infiel, que no lo prolongue innecesariamente.

"Le he dicho: 'Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo. No te demores, porque ni el tiempo ni la oportunidad regresan'. Mi papá siempre decía que la oportunidad perdida, el tiempo y la flecha lanzada -las palabras que uno dice- no vuelven", expresó la cumbiambera en La Karibeña.

Christian Cueva asegura estar enamorado de Pamela López. | Fuente: Instagram: Pamela Franco

