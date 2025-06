Pamela Franco tiene inesperada reacción ante tema musical de Paul Michael, pareja de Pamela López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, ha causado controversia con su última canción Cantinero, en colaboración con la cantante Handa ¿El motivo? Una presunta alusión en la letra hacia Pamela Franco y Christian Cueva, esposo de López.

En parte de la canción, el exintegrante de Combinación de La Habana entona: "Mami, te voy a ser franco. Déjalo que su Cueva siga llorando". Esta letra provocó diversas reacciones en redes sociales de una supuesta referencia a Cueva y Franco.

Es así como América Hoy contactó a Pamela Franco para consultarte si había escuchado la canción y la supuesta indirecta hacia ella y Christian Cueva. “Te hago mención sobre este tema porque Paul es actual pareja de López y muchos toman este tema como una indirecta para ti y tu pareja”, le preguntó la reportera del programa enviándole en enlace del video a Franco.

Ante esta consulta, la cumbiambera de 36 años no dudó en responder: “Buen día, no me interesa, estoy en modo chamba y mi familia”. Seguidamente, la periodista le mencionó que la pregunta se da ya que parecería que Paul Michael “se quiere colgar” de la fama de ella y Cueva. “Ni va, ni me viene”, contestó Pamela Franco.

Pamela López negó que canción de Paul Michael se refiera a Pamela Franco y Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López negó que canción de Paul Michael se refiera a Franco y Cueva

"No, en realidad Paul es cantautor, pero esa letra no fue creada por él, fue creada por otras personas. Él también apoyó, pero aquí nada es personal", manifestó López en América Hoy.

En ese sentido, la también influencer de 37 años se refirió a la coincidencia de la palabra con el apellido de su todavía esposo Christian Cueva. "Ah bueno, pero eso es un sustantivo, ¿no? O sea, no creo que se arañen", exclamó.

Tanto Paul Michael como Pamela López se han dejado ver juntos en los últimos meses en diversos proyectos y colaboraciones musicales. Semanas atrás, la anfitriona promocionó ‘La cueva de KittyPam' un evento organizado por ella dentro de una discoteca en Lima.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Paul Michael lanza supuestas indirectas a Christian Cueva y Pamela Franco

Si bien Paul Michael no ha tenido enfrentamientos públicos con el futbolista de Cienciano, su pareja, Pamela López, sí ha protagonizado tensos episodios con él tras su separación.

El videoclip, que ya es viral en YouTube y TikTok, no incluye a López, pero su presencia se hace sentir a través del mensaje del tema. Las menciones indirectas a figuras mediáticas, como Pamela Franco y Christian Cueva, han intensificado la conversación digital, convirtiendo a Cantinero en tendencia nacional.

Además del contenido musical, muchos usuarios destacan que la canción se percibe como un respaldo emocional a Pamela López, quien ha sido el centro de la polémica en los últimos meses.

