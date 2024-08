Pamela López tras denuncia a Christian Cueva por violencia física y psicológica: "Siempre estuvo rodeado de delincuentes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Siguen saliendo a la luz revelaciones sobre el caso de Pamela López y Christian Cueva. Tras denunciar al futbolista el viernes por violencia física y psicológica y hacerlo público el lunes, Pamela reveló que su expareja le fue infiel "con muchas personas", tenía muchos problemas con el alcohol y "siempre estuvo rodeado de delincuentes".



En una conferencia de prensa el lunes, Pamela mostró por primera vez imágenes en las que se la ve siendo maltratada por Cueva en dos ocasiones. Al finalizar, América Hoy la abordó en privado, y Pamela comentó entre lágrimas: "Hice una especie de catarsis. Finalmente he podido expresar todo el dolor y la violencia que he sentido".



Pamela detalló el contexto de las imágenes, indicando que "constantemente le encontraba infidelidades con muchas personas". Añadió que Cueva tenía "muchos problemas con el alcohol". "Tenía un temperamento bastante explosivo, no dedicaba tiempo a mis hijos y su escala de prioridades era denigrante, siempre estuvo rodeado de delincuentes", afirmó al programa televisivo.



En otro momento, Pamela, aún esposa de Christian Cueva, aseguró que la familia de Cueva estaba al tanto de la situación en su hogar. Recordó una conversación con el padre de Cueva en la Videna, quien le dijo: "Gracias a él, yo comía". Además, aseguró que, debido a su insistencia, Cueva finalmente accedió a tomar terapia.

¿Por qué denunció a Christian Cueva?

Pamela López se presentó el lunes ante cámaras para hablar por primera vez sobre lo que sucedía dentro de su hogar mientras estuvo al lado de Christian Cueva. A casi dos meses de su separación, Pamela confesó haber recibido de violencia física y psicológica durante "muchos años" y afirmó que incluso su hija mayor también sufrió agresiones.



Acompañada por su abogada, Rosario Sasieta, Pamela reveló el lunes en el programa América Hoy que fue víctima de "manipulación" y de "sucesos muy graves" durante los doce años de su relación con Cueva. López también confirmó que el viernes presentó una denuncia formal contra el futbolista del Cienciano; y advirtió que seguirá "hasta las últimas".



Pamela aseguró que decidió denunciar a Christian Cueva por agresión física y psicológica, en parte, debido a las experiencias traumáticas que vivió su hija: “Ella también fue víctima de violencia psicológica por parte de Christian Cueva”. Detalló que hubo episodios de golpes, jalones de cabello, empujones e incluso un incidente en un ascensor donde, según dijo, fue asfixiada.

