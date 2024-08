¿Romance a la vista? Christian Cueva y Pamela Franco son captados juntos en una discoteca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Tienen un romance? Christian Cueva fue captado en una supuesta escena de besos con Pamela Franco. Esto, luego de que el futbolista peruano fuera denunciado por violencia física y psicológica por su todavía esposa, Pamela López, quien mostró videos y fotos de las presuntas agresiones del deportista contra ella.

Fue el programa Magaly TV La Firme quien anunció el ‘ampay’ de Christian Cueva con Pamela Franco. En las imágenes se ve una fiesta con luces rojas y azules donde aparecerían juntos los dos protagonistas.

Asimismo, se ve una fotografía de una mujer que sería Pamela Franco agarrando de la nuca a Christian Cueva para besarlo. En otro monento se ve a la exintegrante de Alma Bella mirando y abrazando al ahora futbolista de Cienciano.

Cabe mencionar que, días atrás, el programa Amor y Fuego difundió imágenes de Pamela Franco llegando a la ciudad de Trujillo. Ella se alojó en una casa donde también apareció Cueva junto con un grupo de amigos deslizando la posibilidad de un encuentro entre ambos.

“Mientras Pamela López hace público fotos y videos de las cobardes agresiones que sufrió por parte de Christian Cueva, les mostramos las imágenes que todos esperaban. El futbolista y Pamela Franco como enamorados”, se escucha en la voz en off de la promoción del ‘ampay’ mientras aparecían imágenes de Franco y Cueva en supuestos besos y abrazos.

Pamela Franco dijo que tuvo una relación sentimental con Christian Cueva en el 2018. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Pamela Franco sobre rumores de una relación con Christian Cueva?

Pamela Franco rompió su silencio sobre la supuesta relación que tendría con Christian Cueva. La cantante llegó al aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, el último jueves, luego de su presentación en Huamachuco, en La Libertad, siendo abordada por medios de prensa que le consultaron sobre su vínculo con el futbolista peruano.

En las imágenes, difundidas en América Hoy, se aprecia a la reportera del mencionado programa preguntando a Pamela Franco: "¿Ya habrá una oficialización con Christian Cueva?" Inmediatamente, la también bailarina respondió: "No voy a contestar nada reina, por favor".

Al no tener una respuesta, la misma reportera le consultó a la exintegrante de Alma Bella si se daría una oportunidad en el amor con el exfutbolista de Alianza Lima ya que ambos se encuentran solteros. "Yo me voy a dar la oportunidad de ser feliz siempre", contestó Pamela Franco.

En otro momento, la artista expresó su incomodidad ante la insistencia de los reporteros de saber si mantiene una relación sentimental con Cueva. "Si no quiero hablar, tampoco me pueden obligar chicos. ¿Es mi vida, o no?". señaló.

Pamela López aseguró que Christian Cueva la agredía cuando le reclamaba por sus “infidelidades”. | Fuente: Instagram (cueva10oficial)

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia y agresión

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica. A casi dos meses de su separación, López confesó haber recibido diversas agresiones durante "muchos años".

Fue en el programa América Hoy que Pamela López mostró imágenes en las que se pueden ver arañazos en su cuello y cerca de los labios. Según contó, las marcas ocurrieron cuando le reclamó a Cueva sobre rumores de infidelidad. “Encontré cosas de otra persona, y ante mis reclamos, ejerció violencia sobre mí, o cuando estaba en estado de ebriedad”, explicó.

Ante esta denuncia, Pamela López solicitó medidas de protección y orden de alejamiento contra Christian Cueva luego de mostrar videos donde habría sido víctima de maltratos. También solicitó medidas de protección para ella y sus hijos, incluyendo una orden de alejamiento. "Temo por mi vida y la de mis hijos", afirmó.

La denunciante, además, reveló que los terapeutas que trataron a Christian Cueva diagnosticaron "problemas con el alcohol". “Hoy en día no reconozco a Christian Cueva y tengo miedo de que pueda tomar represalias contra mí”, acotó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis