El veterinario Pancho Cavero dio la bienvenida a su segunda hija. | Fuente: Instagram

Pancho Cavero anunció la llegada de su segunda hija. A través de sus redes sociales, el famoso veterinario reveló el nacimiento de la pequeña 'Isamar', quien es bienvenida medio de la pandemia por la COVID-19.

Desde su cuenta en Instagram, el popular veterinario de la televisión expresó que nunca se había imaginado tener a su hija en plena pandemia. Sin embargo, para él, esta nueva forma de vida es significado de un amor sincero, aquel que ahora se practica sin poder abrazarse los unos a otros.

“Bienvenida, Isabella Mar Cavero Diaz. Si algo nunca imaginé era tener una hija en mis brazos, menos en un momento como este en medio de una pandemia donde la distancia hoy, es el significado de amor más sincero, el amor por la vida y esa nueva vida yendo contrariamente a ese distaciamor”, se lee al inicio de la larga publicación de Pancho Cavero.

Cavero llamó cariñosamente 'Isamar' a su hija, mezclando sus dos nombres. La pequeña es fruto de su relación con Ximena Díaz. Cabe recordar que, el rostro de la campaña “Los animales me importan” tuvo a su primer hijo durante su anterior compromiso.

“Hoy 'Isamar' te tengo en mis brazos, sin distancia, en mi piel. Eso me refuerza que por ella y por todos nuestros hijos e hijas no solo tenemos sino que debemos regresar a la normalidad, a esa que abrazabas, que besabas, que tocabas, que respirabas, que disfrutabas. Esa es la misma y no la nueva normalidad que yo quiero para ellos”, agregó el conductor de televisión.

EL SIGNIFICADO DE 'ISAMAR'

Pancho Cavero se refirió al significado detrás del nombre de su segunda hija, Isabella Mar. En ese sentido, hizo una mención al mar y la vida. “'Isamar' en honor a la mar, tan bella como una ola llena de iones de buenas vibras recargándose en cada reventa en un medio que me da vida y tiene vida, inmenso, desafiante pero con equilibrio como la vida”, expresó en Instagram.