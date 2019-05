Milett Figueroa revela por qué fue elegida para ser parte del elenco de "Pantaleón y las visitadoras: El musical". | Fuente: Instagram de Milett Figueroa

Milett Figueroa se alejó de las pantallas de televisión para dedicarse de lleno a la actuación. Ahora, la modelo forma parte del elenco “Pantaleón y las visitadoras: El musical", obra en donde personificará a 'La Brasilera', papel que le dio la internacionalización a Angie Cepeda en la cinta de 1999.

Pese a las distintas críticas que ha recibido durante su carrera actoral, la ex chica reality se mantiene firme en su preparación como actriz con el objetivo de demostrar su trabajo en el escenario.

En una entrevista con el diario Trome, Figueroa dijo que la actuación es algo que le gusta mucho, motivo por el cual continuará capacitándose las veces que sea necesario.

“Yo soy actriz, porque hace cuatro años trabajo actuando profesionalmente. Pero voy a considerarme, toda mi vida, una actriz en formación porque nunca voy a terminar de crecer, aprender y capacitarme”, señaló.

Milett Figueroa también mencionó que no necesariamente por "ser una mujer sexy" fue seleccionada para ser parte de “Pantaleón y las visitadoras: El musical”, obra teatral donde comparte roles con Emanuel Sorianao, Cielo Torres, Melissa Paredes, entre otros actores.

“Me hicieron un casting de voz junto a otras actrices y me eligieron. Yo feliz. Siempre trato de escoger los personajes que creo me puedan hacer crecer como actriz. No porque solo es sexy me exigieron, he hecho otros personajes. Uno puede utilizar sus atributos físicos para recrear un personaje, es parte de lo que hemos preparado durante dos meses”, mencionó.