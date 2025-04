"Te admiro, mi amor, soy tu fan": el mensaje de Ana Paula Consorte a Paolo Guerrero tras doblete y triunfo de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, no ocultó su orgullo tras la destacada actuación del delantero en la victoria de Alianza Lima en la Copa Libertadores. Guerrero marcó dos de los tres goles del conjunto íntimo en un partido clave, y su familia estuvo presente en las gradas para acompañarlo.

A través de sus redes sociales, Consorte compartió una sentida dedicatoria luego del encuentro, al que asistió junto con Manuela, su hija mayor, y sus padres, suegros del delantero peruano. En su mensaje, expresó no solo su alegría por los goles, también su admiración por el desempeño integral de Guerrero en el campo.

"Conseguiste dos goles. Felicidades, mi amor, no solo por los goles sino por el gran desempeño, por estar al 100 % en el campo, entregando todo: velocidad, habilidad, pases, intensidad, desarme y goles”, escribió Ana Paula Consorte. “Me encanta el fútbol y sabes que en casa la conversación es mucha después del partido, hoy solo tengo piropos. Te admiro mucho y podría sentarme aquí escribiendo millones de cumplidos sobre lo brillante que eres, pero sabes que soy tu fan”, añadió.

La publicación fue acompañada de imágenes desde el estadio, donde se le vio disfrutando del encuentro con su familia, animando a Guerrero en un momento de gran emoción para el equipo blanquiazul. El doblete de Paolo Guerrero y el gol al minuto 94 de Hernán Barcos, fue significativo para Alianza Lima, la victoria del equipo blanquiazul reafirmó su vigencia en el fútbol sudamericano.

¿Ana Paula Consorte contraerá matrimonio con Paolo Guerrero?

Ana Paula Consorte contó que ya viene planificando su boda con Paolo Guerrero. La modelo brasileña fue consultada si ya está pensando en ir al altar junto con el delantero de Alianza Lima, tras mostrarse muy unidos en sus redes sociales.

"Ah, se viene (nuestra boda), pero por ahora estamos como planeando, pero vamos a ver (que pasa)", declaró la también influencer. Seguidamente, resaltó que viene disfrutando de su relación con el popular 'Depredador'." Vamos muy bien. Super tranquilos", mencionó a las cámaras de América Espectáculos.

Sobre la pedida de mano, la bailarina contó que el delantero de 40 años hizo la pidió matrimonio dentro un estacionamiento en un centro comercial en Brasil.

"Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos bajando de hacer shopping y ahí estaba con mis hijos y me dice: 'Ya, entonces ahora'. Entonces, él se arrodilló y me pidió la mano", expresó a Mande quien mande.