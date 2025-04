Ana Paula Consorte revela que ya tiene planes de boda con Paolo Guerrero: "Vamos muy bien"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Suenan las campanas? Ana Paula Consorte contó que ya viene planificando su boda con Paolo Guerrero. La modelo brasileña fue consultada si ya está pensando en ir al altar junto con el delantero de Alianza Lima tras mostrarse muy unidos en sus redes sociales.

"Ah, se viene (nuestra boda), pero por ahora estamos como planeando, pero vamos a ver (que pasa)", declaró la también influencer. Seguidamente, resaltó que viene disfrutando de su relación con el popular 'Depredador'." Vamos muy bien. Super tranquilos", mencionó a las cámaras de América Espectáculos.

En otro momento, Ana Paula Consorte ratificó que tanto ella como Paolo Guerrero quieren tener una hija. "Si, yo quiero una mujercita. Yo y Paolo queremos", remarcó la ‘garota’.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero tiene dos hijos varones con la modelo: José Paolo y Paolo André. "A los dos les encanta la pelota. Yo soy su entrenadora. Son super traviesos y lindos", acotó. Días atrás, Consorte publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos junto con el seleccionado peruano mostrando que están muy unidos como pareja.

"Mientras que nuestras diferencias enriquecen la relación, la voluntad de ceder y la presencia de valores comunes crean un ambiente de apoyo y comprensión. ¡Complementos, no opuestos! Me encanta amarte", escribió Consorte. El post, difundido el último sábado, tuvo la respuesta del futbolista: "Te amo mi mujer maravillosa".

Ana Paula Consorte contó detalles de su relación con Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

Ana Paula Consorte reveló que Paolo Guerrero "le pidió la mano" en Brasil

Ana Paula Consorte reveló que Paolo Guerrero le pidió la mano en Brasil cuando fueron de compras con sus hijos. Fue durante el programa Mande quien mande, que la bailarina contó que el delantero de 40 años hizo la pedida de mano dentro un estacionamiento en un centro comercial en Brasil.

"Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos bajando de hacer shopping y ahí estaba con mis hijos y me dice: 'Ya, entonces ahora'. Entonces, él se arrodilló y me pidió la mano", expresó.

No obstante, Consorte confesó que hubiera querido que la pedida de mano sea "una cosa más bonita" y no dentro de un centro comercial.

"Yo le dije: '¿entonces, te arrodillas? Aquí no se puede' y él respondió 'no sé, ya te lo pedí'. Esa fue su forma (de pedir la mano). Eso fue en Brasil. Yo le dije que sí, pero quería que sea una cosa más bonita", admitió la brasileña en sus confesiones por el Día de San Valentín.

Es importante precisar que, en mayo del año pasado, ella le preguntó a Guerrero sobre una próxima boda. "Sobre la boda, ¿para cuándo?", señaló Consorte. "¿Boda? ¿Qué tiene? ¿Cómo que cuándo? No hemos llegado a hablar sobre cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro”, señaló el deportista en una entrevista que le hizo su pareja en YouTube.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tiene dos hijos: José Paolo y Paolo André. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecieron juntos en cumpleaños de su hijo

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se mostraron juntos nuevamente. El exintegrante de la selección peruana volvió a aparecer al lado de la modelo brasileña para celebrar el primer cumpleaños del segundo hijo que tienen ambos.

Por medio de sus redes sociales, la propia Ana Paula Consorte compartió en febrero un carrusel de fotografías con el deportista de 40 años, sus dos pequeños hijos y su primera hija.

En la primera instantánea se ve a Consorte luciendo un traje verde fosforescente mientras carga a su hijo. Al otro lado aparece Paolo Guerrero sosteniendo al último miembro de su familia. En el medio está la hija de 11 años de Consorte completando la hermosa foto familiar.

Eso no es todo. En una de las fotografías se pudo ver a Hernán Barcos, futbolista argentino y compañero de Paolo Guerrero en Alianza Lima, quien posa con el delantero peruano con su hijo al lado.

Guerrero, Consorte, Barcos y los demás asistentes están acompañados de decoraciones de globos, una torta de tres pisos, así como una animadora junto con personas con disfraces de animales. “Gracias (…) Todo lindo y muy especial”, escribió la también bailarina en el post con las fotos agradeciendo al local.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis