Doña Peta dio su opinión sobre una reconciliación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró. | Fuente: Composición

Pese a que ni Paolo Guerrero ni Alondra García Miró se han manifestado sobre una reconciliación ─después de la difusión de unas fotos donde aparecen cogidos de la mano en Brasil─ la madre del delantero de la selección nacional se animó a dar su opinión al respecto.

“Ya pues están enamorados ¿no? [...] Él es muy directo y calculador. Les deseo toda la felicidad del mundo”, señaló Petronila Gonzáles, más conocida como ‘Doña Peta’, al ser consultada por el programa “En boca de todos”. De esta manera, confirmaría que su hijo y la modelo volvieron a ser pareja.

Aunque Paolo Guerrero y Alondra García Miró tuvieron otras parejas tras su separación, en el 2017, 'Doña Peta' considera que su vínculo es fuerte. “Si han vuelto es porque se aman, no hay otra”, agregó.

'Doña Peta' sobre Paolo y Alondra: “Si volvieron es porque se aman”. | Fuente: Captura de TV

QUIERE NIETO

Además de desearles felicidad, la madre de Paolo Guerrero expresó sus deseos de que la modelo y el futbolista tengan un hijo. “Ojalá me dieran uno, aunque sea. Qué lindo sería”, manifestó.

Vale recordar que Petronila Gonzáles, más conocida como ‘Doña Peta’, siente un cariño especial por Alondra García Miró. Lo ha hecho evidente en distintas entrevistas por televisión, en la que ha señalado que la modelo “tiene buen corazón”.

“Es una chiquita que me ve y siempre se preocupa. Me saca a pasear, me dice: vamos para aquí o para allá. Es una buena mujer, así que me parece que será una buena nuera”, dijo hace unas semanas la mamá de Paolo Guerrero en entrevista con “Domingo al Día”.