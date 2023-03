La pareja iba a celebrar sus 10 años de matrimonio. | Fuente: Instagram

Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, usó sus redes sociales para dejar un extenso comunicado y pronunciarse sobre el escándalo que protagonizó el futbolista nacional luego de ser 'ampayado' en una situación comprometedora con la modelo Jossmery Toledo.

Además de expresar su tristeza por ver truncados sus planes familiares, Rosa Fuentes también reveló que el padre de sus hijos estaba organizando una fiesta para renovar sus votos por sus diez años de matrimonio.

Este es el comunicado que Rosa Fuentes compartió en sus redes sociales:

"Desde hace algún tiempo, espero cada 23 de marzo con emoción, con recuerdos hermosos, con nostalgia. Buscaba mi mejor foto y posteaba lo feliz y orgullosa que estaba por cumplir un aniversario más; mis amigos saben que un 7 de diciembre o un 23 de marzo son fechas muy especiales para nosotros".

"Hoy me enteré que PH (Paolo Hurtado) estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar votos o algo así, todo sería una gran sorpresa de amor para mí. ¡Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar! ¿verdad?

"Esta vez, mi manera de descargar y desfogar tantas cosas que siento, lo haré en estas líneas. No es nada fácil pensar en lo que se viene para mí y para mis hijos, pero me siento capaz de sacar adelante a estos niños inocentes, demostrarles que la valentía no es sólo para los superhéroes y que el tiempo será mi socio en este proceso".

Su mensaje a Paolo Hurtado

Fuentes dijo estar lista para empezar una nueva vida junto a sus hijos. Asimismo, aprovechó la oportunidad para dirigirse a su todavía esposo y dejarle un enérgico mensaje por su cuestionado proceder.

"Un día como hoy me sentí la mujer más feliz y orgullosa del mundo, y de la misma manera un día como hoy me siento dañada, decepcionada y con el corazón partido en pedazos. En dos días mi vida cambió, mis planes y mi proyecto de vida de casi 14 años se fueron al tacho".

"A mis hijos, decirle que son el motor de mi vida y la razón principal que tengo para salir adelante, que aún pueden formar castillos sin Rey y aún así todo seguirá bien, que nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra LEALTAD.

"A mi Rosa interior, decirle que el amor que le tengo no se volverá a quebrar, que hay que reparar el alma y sostener cada pedazo que queda de mí, para mí... que todo pasa. A mi familia y amigos, decirles que jamás me había sentido tan querida, gracias porque sé que no estamos solos"

"A PH (Paolo Hurtado) sólo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan MISERABLE en la vida".

Antes poner punto final a su extenso mensaje, Rosa Fuentes anunció que se alejará por un tiempo de las redes sociales para recuperar su anonimato. Asimismo, agradeció a todas las personas que la ayudaron a sostener este dolor. "Me siento preparada para levantarme", finalizó.

