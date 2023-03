Paolo Hurtado: Su esposa niega estar internada por complicaciones con su embarazo como afirmó Sofia Franco | Fuente: Instagram

Rosa Fuentes, aún esposa del futbolista Paolo Hurtado, usó sus redes sociales para desmentir a Sofía Franco, quien en América Hoy afirmó que estaba internada en el hospital, tras la difusión de ‘ampay’ de su esposo con Jossmery Toledo.

“No sé de dónde salió la noticia que estoy internada, quiero negar tajantemente tal dicho. Gracias por su preocupación, pero estoy bien y al cuidado de mi familia”, escribió.

En América Hoy, programa conducido por Ethel Pozo, Sofía Franco aseguró que Rosa Fuentes fue llevada a un centro de salud por complicación en su embarazo, un día después de que se difundiera el ‘ampay’.

“Ahora lo que pasa es que ella está en un nosocomio, en un hospital porque lamentablemente está en riesgo el embarazo de tres meses, entonces, internada. Está en las noticias”, dijo.

Rosa Fuentes puso fin a su matrimonio con Paolo Hurtado

Magaly Medina compartió un 'ampay' de Paolo Hurtado con la expolicía Jossmery Toledo en el Cusco. De acuerdo con las imágenes emitidas en su programa, el futbolista de Cienciano recibió en su casa a la modelo donde pasó la noche y luego se fueron a pasear a los lugares turísticos de esta ciudad.

Mientras estaban en Qenqo, ambos se sientan juntos y ella se le acerca para darle un beso. En todo el clip, el deportista nacional sigue usando su anillo de casado y, según Medina, esta semana cumplía 10 años de casado con su esposa Rosa Fuentes.

Después de ver el 'ampay' de Paolo Hurtado, Fuentes compartió un corto comunicado donde anuncia el fin de su matrimonio. "He decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones no soy yo", se lee en las primeras líneas. Asimismo, resaltó que no dará declaraciones y que su divorcio será de manera privada:

"Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado. Gracias", finalizó. Hasta el momento, Hurtado no se ha pronunciado sobre estas imágenes.

