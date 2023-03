Rosa Fuentes anunció el fin de su matrimonio con Paolo Hurtado tras 'ampay' con Jossmery Toledo. | Fuente: Composición

El último martes, el programa de Magaly Medina difundió imágenes del futbolista Paolo Hurtado, casado con Rosa Fuentes, y la expolicía Jossmery Toledo besándose durante un paseo en Cusco. Curiosamente, la esposa del jugador ya había denunciado meses atrás que venía siendo extorsionada por personas que le advertían con sacar a la luz este material.

Todo ocurrió en octubre del año pasado, cuando la pareja de Hurtado se comunicó con el programa "Amor y Fuego" sobre unos mensajes en los que se hacían pasar por miembros del equipo de producción del espacio de espectáculos. En dichas comunicaciones, se aseguraba que tenían un 'ampay' de su esposo con la exchica reality.

Sin embargo, en aquel entonces, Rosa Fuentes manifestó haber hablado con Paolo Hurtado sobre el tema y el futbolista negó todos los hechos. Además, dijo no ver indicios de una infidelidad e hizo caso omiso a los mensajes que podrían destruir la estabilidad de su matrimonio.

Meses después, las cámaras de "Magaly TV: La Firme" confirmaron lo que en un principio parecía no pasar de ser un rumor: Paolo Hurtado y Jossmery Toledo se dieron cita en Cusco, ciudad donde el futbolista reside por su contrato con el Club Cienciano.

Rosa Fuentes anunció el fin de su matrimonio con Paolo Hurtado

Magaly Medina compartió un 'ampay' de Paolo Hurtado con la expolicía Jossmery Toledo en el Cusco. De acuerdo con las imágenes emitidas en su programa, el futbolista de Cienciano recibió en su casa a la modelo donde pasó la noche y luego se fueron a pasear a los lugares turísticos de esta ciudad.

Mientras estaban en Qenqo, ambos se sientan juntos y ella se le acerca para darle un beso. En todo el clip, el deportista nacional sigue usando su anillo de casado y, según Medina, esta semana cumplía 10 años de casado con su esposa Rosa Fuentes.

Después de ver el 'ampay' de Paolo Hurtado, Fuentes compartió un corto comunicado donde anuncia el fin de su matrimonio. "He decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones no soy yo", se lee en las primeras líneas. Asimismo, resaltó que no dará declaraciones y que su divorcio será de manera privada:

"Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado. Gracias", finalizó. Hasta el momento, Hurtado no se ha pronunciado sobre estas imágenes.

