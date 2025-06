¿Tercero en discordia? Patricio Parodi niega haber sido el causante de la ruptura entre Flavia Laos y Pablo Heredia

El exchico reality aseguró que no intervino en la relación de la pareja y evitó dar detalles sobre el beso con Flavia que detonó la ruptura con el actor argentino.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que Pablo Heredia revelara en el adelanto de El valor de la verdad que su relación con Flavia Laos terminó tras verla besándose con Patricio Parodi, el exchico reality decidió pronunciarse para defenderse de las acusaciones y aclarar su versión de los hechos.

Parodi negó haber tenido alguna responsabilidad en la ruptura entre Flavia y el actor argentino. “No voy a hablar de terceros jamás… ¿que si me metí? Para nada”, respondió tajantemente. Además, descartó cualquier cercanía con Heredia: “Yo a Pablo no lo conozco, o sea, sé quién es, me lo he cruzado, pero no soy amigo de él”, dijo a Amor y Fuego.

El avance de El valor de la verdad reveló que Pablo Heredia terminó su relación con Flavia luego de ver el beso en televisión, lo que habría provocado un reclamo directo por parte del actor. Por su parte, Flavia Laos confirmó en un live que Heredia le pidió explicaciones tras el incidente, lo que derivó en el fin de su romance.

Parodi, ahora enfocado en su faceta como streamer, también fue consultado sobre supuestos problemas con el alcohol en la relación de Flavia. Sin embargo, prefirió evitar la polémica. “La gente puede hablar muchas cosas, yo nunca voy a hablar de mis exrelaciones. Prefiero no comentar nada malo de mis exparejas, siempre me voy a quedar con lo bonito”, sostuvo.

Finalmente, ante la pregunta clave de si sabía que Flavia Laos mantenía una relación con Pablo Heredia en el momento del beso, el exchico reality optó por la reserva: “Prefiero no hablar cositas que yo puedo saber”, dejando en el aire posibles detalles que no quiso revelar.

Flavia Laos confirmó que tuvo romance con Pablo Heredia

La recordada protagonista de Ven, baila quinceañera decidió -luego de mantenerlo en secreto por muchos años- contar su verdad.

Como se recuerda, en esa época, Ale Fuller, mejor amiga de Laos, mantenía una relación con el actor argentino. No obstante, su amistad se rompió cuando en la última temporada de la novela, Laos y Heredia también estuvieron juntos. A través de un live de TikTok, la modelo aclaró que no fue culpable de la ruptura de Fuller y Pablo, pero sí se sintió responsable de ello.

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada", mencionó, recordando que Flavia tenía 18 años en ese entonces.

Pablo Heredia se sienta en el sillón rojo 🔴

El actor y cantante argentino llega para revelar secretos de sus relaciones amorosas 💔 y momentos de su carrera artística 🎬.



Este domingo a las 10 P.M. por Panamericana Televisión y por YouTube. #ElValorDeLaVerdad pic.twitter.com/Xz0cwPMQDd — El Valor De La Verdad (@EVDLV_OFICIAL) June 4, 2025

¿Cuándo y dónde ver El valor de la verdad de Pablo Heredia?

Pablo Heredia estará en El valor de la verdad este domingo 8 de junio a las 10. p .m. El actor argentino, conocido por su papel de Blas Heredia en la popular novela Rebelde Way, se sentará en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz para hablar de su ruptura con la actriz peruana Ale Fuller y su romance con Flavia Laos.