"Me equivoqué en la edad": Flavia Laos admite error y aclara relación con Pablo Heredia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos rompió su silencio tras la reciente revelación de Beto Ortiz sobre su pasado amoroso con el actor argentino Pablo Heredia. En una transmisión en vivo, la actriz ya había confirmado el romance, anticipando la emisión del programa El valor de la verdad, donde Heredia contaría su versión.

En declaraciones para Magaly TV La Firme, Laos reconoció haber cometido un error al mencionar su edad durante la relación. “Sí me equivoqué en la edad porque tenía 20, pero fue porque estaba grabando Ven baila quinceañera. Dos años no hacen la diferencia. Nunca quise decir eso, nunca dije que era menor de edad”, explicó, aclarando que no tenía 17 años como se especuló inicialmente.

La también cantante negó haberse involucrado en la relación que Pablo Heredia mantenía entonces con Ale Fuller. “Yo le conté a Ale cuando pasó todo y quedamos en no hablar nada. No me metí en la relación de Ale. Estoy segura”, sostuvo.

Flavia invitó al público a ver la edición de El valor de la verdad protagonizada por Heredia, asegurando que “hay sorpresas”. También deslizó que su participación en el programa habría sido motivada por una recompensa económica: “(Se sentó) por plata pues”.

Aunque prefirió no profundizar sobre su breve relación de un mes con el actor, Laos dejó abierta la posibilidad de brindar más declaraciones a la prensa una vez se emita el programa. “Ya hablé lo que tenía que hablar en mi ‘live’ y después del domingo les puedo declarar porque saldrán más cosillas”, concluyó.

"Yo nunca dije que tenía códigos", dijo Flavia Laos

En su transmisión de TikTok donde contó su versión, Flavia Laos se indignó al recibir comentarios negativos por su romance con Pablo Heredia y los usuarios compararon su situación con el caso de Luciana Fuster, quien también era amiga de Laos y después inició su relación con Patricio Parodi, ex de Flavia.

"Ya paren de inventar cosas, yo nunca dije que tengo códigos, nunca lo dije. Y si lo he dicho, sáquenme las pruebas. Eso no ha salido de mi boca, están haciendo mucho cruce de información, están asociando otras cosas", expresó.

Por otro lado, recalcó que fue un error del pasado y le ha servido para crecer como persona: "Quiero dejar esto atrás porque vendrá otro escándalo de otra persona en dos o tres semanas, y esto quedará en el pasado, porque así son las cosas", concluyó.

Pablo Heredia se sienta en el sillón rojo 🔴

El actor y cantante argentino llega para revelar secretos de sus relaciones amorosas 💔 y momentos de su carrera artística 🎬.



Este domingo a las 10 P.M. por Panamericana Televisión y por YouTube. #ElValorDeLaVerdad pic.twitter.com/Xz0cwPMQDd — El Valor De La Verdad (@EVDLV_OFICIAL) June 4, 2025

¿Cuándo y dónde ver El valor de la verdad de Pablo Heredia?

Pablo Heredia estará en El valor de la verdad este domingo 8 de junio a las 10. p .m. El actor argentino, conocido por su papel de Blas Heredia en la popular novela Rebelde Way, se sentará en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz para hablar de su ruptura con la actriz peruana Ale Fuller y su romance con Flavia Laos.