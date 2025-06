"Quiero dejar las cosas claras": Pablo Heredia rompe su silencio tras confirmarse amorío con Flavia Laos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pablo Heredia rompió su silencio luego de que Flavia Laos confirmara que tuvo un romance con él al poco tiempo de que el argentino terminara su relación con Ale Fuller.

Por medio de su cuenta de Instagram, el exactor de Rebelde Way y Floricienta compartió la promoción del programa El valor de la verdad donde afirma estar dispuesto a contar todo sobre sus amoríos con las dos peruanas.

“Hay muchas especulaciones de muchas cosas. Quiero dejar las cosas claras de una vez y me abstengo a las consecuencias”, expresó el cantante argentino de 45 años en el video de El valor de la verdad difundido el último miércoles.

Del mismo modo, Heredia compartió el video con el siguiente mensaje: “La mejor entrevista que hice en toda mi carrera. Y fui (al programa) porque ese mismo día cumplí 25 años de carrera y quería que sepan más quien soy”.

Por otra parte, Beto Ortiz, conductor de El valor de la verdad, resaltó la entrevista que tuvo con Pablo Heredia. “Es un tipo que no tiene miedo de hablar de sus errores, de sus fallas”, comentó el periodista. “Creo que ha sido una muy buena entrevista y cómo sabemos una entrevista es buena cuando el entrevistado es brillante”, añadió Ortiz.

Pablo Heredia es un actor argentino que radica en el Perú desde hace algunos años. | Fuente: Instagram (pabloheredia10)

Flavia Laos confirmó que tuvo romance con Pablo Heredia, ex pareja de Ale Fuller, quien fue su amigo durante años en el momento en que se involucró con el actor argentino.

A través de un live de TikTok, la modelo de 27 años aclaró que no fue culpable de la ruptura de Fuller y Pablo, pero sí se sintió responsable de ello.

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada", mencionó, recordando que ella tenía 18 años en ese entonces.

"No era un secreto que yo salía y tomaba demasiado, era Britney Spears peruana, súper rebelde. La paraba fregando a cada rato y no me juntaba con las amistades adecuadas. También es culpa mía y lo acepto, fue una mala decisión", acotó.

Pablo Heredia reveló que tuvo un romance con la actriz y cantante peruana Flavia Laos. | Fuente: Instagram (flavialaosu)

¿Qué dijo Pablo Heredia en el adelanto de El valor de la verdad?

En el adelanto de El valor de la verdad, Pablo Heredia comenzó hablando de su ruptura con la actriz peruana Alessandra Fuller.

"¿Le fuiste infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos?", le preguntó Beto Ortiz al actor argentino, quien lamentó la situación vivida con su excompañera en la telenovela Ven, baila, quinceañera.

"Pará. ¿Yo me voy a casar con esta chica o no? Y con mucha fuerza y con mucho dolor, le terminé”, señaló Heredia, quien semanas atrás estuvo en el concierto de Erreway en Lima junto a Coco Maggio, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo.

Seguidamente, aparecieron fotos de él junto a Flavia Laos y Alessandra Fuller. “Yo no aguanté más porque la amaba. La amaba profundamente y un día pasó”, contó Heredia sin revelar a quien de las modelos peruanas se refería.

