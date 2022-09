Patricio Suárez-Vértiz y Christian Meier formaron parte del grupo Arena Hash. | Fuente: Composición (Instagram)

El músico Patricio Suárez-Vértiz, quien en los años 80 fundó junto a su hermano Pedro la banda Arena Hash, hizo una inusual confesión recientemente: que hace dos décadas no tiene contacto con su excompañero del grupo de rock, Christian Meier.

"Con Christian no hablo hace 20 años", dijo el cantante y bajista al diario Trome. Su falta de comunicación, precisó, no se debe a algún tipo problema que haya tenido con el actor peruano, quien en la conocida agrupación ochentera tocaba el teclado.

"De mi parte no existe ningún problema, pero de parte de él no sé. Él ha hecho su vida, hizo una carrera, y obviamente cuando los amigos se casan y tienen hijos, tienen una responsabilidad y otras prioridades", sostuvo Patricio Suárez-Vértiz. Curiosamente, en enero de 2020, Christian Meier compartió una fotografía junto al guitarrista y Arturo Pomar, también antiguo integrante de Arena Hash.

Por otro lado, Patricio indicó que suele visitar a su hermano, Pedro Suárez-Vértiz. "Cuando llego del sur me hospedo en la casa de mi madre, que está a dos cuadras de la de Pedro, así que voy caminando. Almorzamos, nos reímos un rato, conversamos, somos unas viejas chismosas", dijo.

Negó rivalidad artística con Pedro Suárez-Vértiz



Pese a que los dos tomaron el mismo camino artístico, Patricio Suárez-Vértiz negó que haya sentido alguna vez una competencia con su hermano Pedro, ya que él "componía y cantaba las canciones en Arena Hash". "Yo podría haber dicho que quería cantar, pero en ese momento se tenía una temática, funcionaba, y cuando sucede eso no hay que tocarlo", indicó.

"Hubiera parecido un poco vanidoso de mi parte exigir cantar, al final, cada uno podía hacer su disco solista y asunto resuelto, como finalmente sucedió", agregó el también guitarrista. Sostuvo, además, que a Pedro Suárez-Vértiz le ha alegrado mucho su retorno a la música.

"Le ha cambiado la vida, está muy motivado. Yo le digo: 'Pedro, soy famoso', y mi hermano me responde como diciendo 'estabas muerto y has resucitado'", contó Patricio, quien no se esperaba este "ventarrón" de fama que ha venido recibiendo tras ofrecer presentaciones en nuestro país.

"Así lo hubiera planificado no creo que habría salido tan bien. Ahora entiendo cuando en una disquera me dijeron que hay cosas que se preparan, y otras que son un fenómeno cuando se les escapa de las manos", señaló.

Christian Meier, Pedro Suárez-Vértiz, Arturo Pomar y Patricio Suárez-Vértiz formaron parte del grupo Arena Hash. | Fuente: Facebook / Arena Hash

Christian Meier regresa a la música con "Deja Vu"

Así como Patricio Suárez-Vértiz, este año Christian Meier también regresó a la música con "Deja Vu", su nueva canción que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Compuesta por el propio artista, el tema tiene ese estilo rockero que siempre ha distinguido el trabajo musical del ex Arena Hash.

"Para descubrir quiénes somos y qué es lo que queremos, hay que volver... desenterrar nuestras raíces y ver de qué estaban hechas. Esa era la premisa de 'Deja Vu'; si quería volver a escribir nueva música, debía regresar al género que me inspiró a hacerla en primer lugar", expresó.

Meier también sostuvo que el lanzamiento de este nuevo tema es una excusa perfecta para regresar al sonido que lo formó, pero con las herramientas y la madurez con la que hoy cuenta y que no tenía a la mano a los 20 años.

El sencillo es el primero de varios que el artista peruano compuso durante la pandemia y que verán la luz en los próximos meses en un disco.





