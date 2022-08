Patricio Suárez-Vértiz contó una anécdota que vivió con la actriz Olivia Newton-John. | Fuente: Instagram | AFP

Patricio Suárez-Vértiz rememoró una inédita anécdota que vivió junto a Olivia Newton-John cuando residía en Florida, Estados Unidos. La actriz ofreció una conferencia en un hotel de la ciudad para promocionar una bebida natural que contenía ingredientes provenientes del Perú; el ex Arena Hash y un amigo, decidieron conducir tres horas para llegar al lugar.

Aunque llegaron tarde, ambos lograron ingresar al evento y lograron ver a su estrella favorita. En RPP Noticias, el intérprete de 'Disco Bar' narró a detalle cómo ocurrió este inolvidable encuentro, no sin antes asegurar que el único DVD que ha comprado en su vida fue el de la famosa película musical 'Grease', donde la artista comparte roles con el multifacético John Travolta.

"Llegamos tarde al hotel, ya habían cerrado la sala de conferencias, pero luego la puerta se abrió y nos hicieron entrar. No pusieron atrás... y de repente la vimos sentada detrás de nosotros. Terminó la conferencia y ella empezó a dar autógrafos, pero decidimos quedarnos hasta que atienda a todos los fans".

"Me tomó como si fuera un paisano"

Cuando el público se fue, Patricio Suárez-Vértiz y su amigo se acercaron a ella para pedirle una foto. Olivia Newton-John le preguntó de dónde era y la respuesta que recibió hizo que el encuentro se vuelva más emocionante.

"Cuando le dije que era de Perú, el camino prácticamente se había cortado como 20 mil años. Me dijo: '¿Tú sabes que yo viajo a Perú a cada rato? Y la bebida que promociono viene de la jungla peruana'. La cosa es que cuando dije que era peruano ella me tomó como si fuera un paisano, me agarró de la mano", comentó el cantante al programa En Escena.

Olivia Newton-John sabía que ambos habían llegado tarde a la conferencia y le dijo a su mánager que vuelva a poner el video promocional del producto que mostraba varios paisajes de la selva peruana.

"Estábamos en primera fila mirando un video de Perú, mi amigo su mánager y 'Sandy' (personaje de Olivia Newton-John en Grease). Yo me sentía un John Travolta y quería mi casaca de cuero. Yo no lo podía creer, ella era una persona muy pies en tierra, sencilla, un amor de gente e igual de bella físicamente", finalizó.



Patricio Suárez-Vértiz llegó a grabar una nueva versión de 'Qué difícil es amar' con Diego Bertie

Patricio Suárez-Vértiz presentó la nueva versión de Qué difícil es amar, canción que grabó junto a Diego Bertie a pocos días de su sorpresiva muerte. Como se sabe, el actor y cantante estaba relanzando su carrera musical y afirmó que tenía muchos proyectos para este año.

El exintegrante de Arena Hash comentó que se había contactado con él para compartir escenario. Ambos acordaron que Patricio iría al show de Diego el jueves 11 de agosto y, posteriormente, el actor le devolvería la visita al intérprete en el concierto que ofrecerá el sábado, 13 de agosto, en Barranco. Sin embargo, la desafortunada muerte de Diego Bertie terminó por truncar los planes.

"Mi hermana me llama a las 6:00 a.m. y me da la noticia, me quedé helado, porque acababa de estar con él hace unos días. Yo a veces pienso que preferiría no haberlo vuelto a ver, porque habría sentido la noticia lejana, de una persona que no veía hace tiempo. Verlo a Diego era enamorarte, uno se enamoraba de él porque era un artista de verdad", dijo Suárez-Vértiz.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.