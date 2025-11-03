"No permitiré que se manche mi nombre": Pedro Loli niega haber agredido a Leslie Moscoso y anuncia acciones legales

El cantante de Grupo 5 rechaza las acusaciones de su expareja y anuncia acciones legales tras las afirmaciones de Leslie Moscoso en El valor de la verdad.

En la última emisión de El valor de la verdad, Leslie Moscoso se sentó en el temido sillón rojo para revelar detalles de su pasado. La actriz y bailarina compartió dolorosos recuerdos de su infancia y de las relaciones que, según sus palabras, estuvieron marcadas por el abuso de sus exparejas, entre ellas el cantante Pedro Loli.

Entre sus confesiones, Leslie aseguró que su relación con el artista dejó una huella dolorosa en su vida. Cuando le preguntaron si había sido golpeada por Pedro Loli, ella respondió afirmativamente. También aseguró que él le había dicho que acabaría con su vida si rompía la relación. "Pedro y yo tuvimos una relación de casi cinco años. Llegó un momento en que la relación se volvió demasiado tóxica", relató. "Me decía cómo debía vestirme o cómo comportarme. Quería tener el control total", agregó.

Leslie también compartió un episodio de violencia física: "Subimos a mi departamento, nos encerramos en mi habitación y me aventó a la cama. Me tapó con el edredón y empezó a golpearme. Fue horrible". Sin embargo, la actriz confesó que no denunció el hecho por "miedo" y explicó que nunca había sido agredida de esa manera antes: "Fue la única vez que lo hizo", aseguró.

La respuesta de Pedro Loli

Este lunes, Pedro Loli publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó las acusaciones: "En relación con las declaraciones de la Sra. Leslie Moscoso en El valor de la verdad, transmitido el 2 de noviembre de 2025 por Panamericana Televisión, informo a la opinión pública que las acusaciones en mi contra no corresponden a la verdad".

El cantante de Grupo 5 lamentó que se utilicen espacios públicos para difundir lo que considera "información falsa" que "busca dañar mi imagen personal y familiar", y dejó claro que tomará medidas: "Por respeto a quienes me siguen y a mi entorno, reitero que no permitiré que se manche mi nombre con mentiras", indicó.

Loli también anunció que tomará acciones legales: "Mi equipo legal ya ha iniciado las acciones necesarias para proteger mi honor e integridad y esclarecer los hechos ante las instancias correspondientes. Agradezco sinceramente a todos quienes me han mostrado su apoyo y confianza", concluyó.

