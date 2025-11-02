Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad': sus confesiones más dolorosas sobre Pedro Loli, Deyvis Orosco, Pedro Aquino y más

La actriz y comediante se sentó por primera vez en el sillón rojo para hablar de los momentos más difíciles de su vida y revelar experiencias que aún no la dejan dormir.

Leslie Silvana Moscoso Dávalos se sentó en el temido sillón rojo. La actriz, bailarina y comediante participó este domingo en El valor de la verdad (EVDLV), donde se mostró vulnerable y dejó atrás su imagen de femme fatale para hablar por primera vez ante cámaras de los episodios más oscuros de su pasado.

La acompañaron su consejero espiritual, Teo; su hija mayor, Mayle Manrique; y su madre. Los tres estuvieron junto a ella, desde el sillón blanco, para escuchar su testimonio y tener la posibilidad de salvarla, si lo consideraban necesario, de la pregunta más comprometedora entre las 21 que tenía preparadas el conductor Beto Ortiz.

Por su parte, Leslie confesó que esta era una oportunidad para compartir lo que ha aprendido a través de los momentos más dolorosos de su vida. “Tengo una imagen de mujer sexy, fuerte, empoderada, femme fatale... pero he pasado por momentos muy difíciles. Esto puede ayudar a muchas mujeres que han vivido episodios de violencia”, señaló durante la grabación.

¿Quién es Leslie Moscoso?

Leslie Silvana Moscoso Dávalos es una actriz, comediante y bailarina peruana recordada por su participación en programas de entretenimiento de la televisión nacional. Nació en Lima y alcanzó popularidad en la década de los 2000 gracias a su trabajo en el programa Recargados de Risa.

En los últimos años, Leslie ha usado su voz para compartir experiencias de vida relacionadas con la maternidad, las relaciones y la violencia de género, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de denunciar el maltrato.

Las preguntas que respondió Leslie Moscoso en El valor de la verdad

¿Dormías en una camita con tus tres hermanos?

Sí (verdad) ¿Te abandonó tu padre?

Sí (verdad) ¿Perdonaste a tu padre?

No (verdad) ¿Vendías chanfainita en tu barrio? (La formuló Lisandra Lizama)

Sí (verdad) ¿Intentaron abusar de ti cuando eras niña?

Sí (verdad) ¿Tuviste un affaire con Deyvis Orozco?

Sí (verdad) ¿Te decía Pedro Aquino que estaba separado de su familia?

Sí (verdad) ¿Te golpeó Pedro Loli?

Sí (verdad)

¿Te decía Pedro Loli que te iba a matar si acababas la relación?

Sí (verdad)

¿Te fue infiel Luisito Sánchez?

Sí (verdad)



