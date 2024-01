Christian Meier rindió homenaje a Pedro Suárez-Vértiz y lloró al interpretar 'Quédate'

Tras no poder asistir al concierto en honor a Pedro Suárez-Vértiz; Christian Meier le rindió un sentido homenaje a su amigo y colega en el Festival Vibra-Perú, el 27 de enero.

Tras entonar su tema Quédate, el intérprete no pudo ocultar sus emociones y se quebró. Luciendo un polo blanco con la imagen estampada del fallecido artista, le dedicó su show y generó aplausos entre los asistentes.

Las redes sociales se inundaron de comentarios y le decían a Christian Meier que ahora Pedro Suárez-Vértiz está en un lugar mejor. "Después de la partida se conocen los verdaderos amigos", "Es verdad después de a ver tenido una amistad tan grande y compartido tanto es inevitable no romper en llanto", fueron algunos de ellos.

¿Por qué no estará en el concierto de homenaje de PSV?

"Quiero aprovechar la oportunidad para comunicarles que por razones personales no estaré participando en el homenaje de mi querido amigo Pedro Suárez Vértiz. Me he disculpado personalmente con Cynthia y sus hijos, quienes han comprendido amablemente los motivos de mi ausencia y a quienes llevo muy presentes conmigo siempre", escribió Christian Meier en un comunicado.

El concierto homenaje ha generado controversia entre sus seguidores y los de Pedro Suárez Vértiz, pues ambos iniciaron su carrera musical en Arena Hash. El grupo tuvo un periodo de actividad de ocho años (1985-1993), desde entonces nunca hubo una reunión oficial.

La relación entre Christian Meier y Pedro Suárez Vértiz no solo fue profesional, también estuvo marcada por una profunda amistad.

Christian Meier contó vivencia con Pedro Suárez-Vértiz en Miami

En el mensaje que Christian Meier escribió para despedirse de Pedro Suárez-Vértiz, el también actor recordó cuando ambos vivían juntos en un “pequeño departamento en Miami”. “Ya no teníamos dinero, dormíamos en el piso y sólo nos alimentábamos de ‘panetón frito a la sartén’. Luego, tardábamos más tiempo limpiando la cocina que lo que duraba nuestra digestión”, sostuvo.

Seguidamente, señaló que una noche, mientras barría con una escobilla migas de panetón por toda la casa, Pedro pronunció una frase que se convirtió, desde entonces, en “el paradigma con el que tomaría todas sus decisiones por el resto de su vida: ‘mejor que limpiar, es no ensuciar’”.

Por último, Christian Meier se despidió de su amigo afirmando que con sus canciones pudo llegar a los corazones de todos los peruanos fanáticos de su música.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis