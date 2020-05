Pedro Suárez-Vértiz envía mensaje a Raúl Romero. | Fuente: Instagram

Durante la cuarentena por la COVID-19, los artistas han utilizado las redes sociales para mantener el contacto con su público. Así lo ha hecho el cantante y exconductor Raúl Romero.

Ante ello, el también cantante Pedro Suárez Vértiz destacó los logros que Raúl Romero ha obtenido en pleno confinamiento y el talento que tiene para hacer reír a las personas.

"Cuando uno es gracioso de nacimiento, todo lo que haga -así sea serio, hará reír a la gente. Ese es el caso de Raúl Romero, estudiante de La Católica y compañero de universidad de grandes amigos míos, como Cucho Peñaloza, Chama Orlandini o Calín Ramirez", señaló.

"Raúl los hacía llorar de risa todos los días. No es casualidad entonces que ‘Mick Llaga’, como le decían, haya logrado 3 videos virales en esta cuarentena. Primero fue ‘Quédate en casa, no seas babosón’ (su versión de Cuando pienses en volver), luego su homenaje a nuestros héroes de la cuarentena con ‘Gracias’, y ahora este último video, que sí me pasó de vueltas por completo", expresó el intérprete de "Lo olvidé".

Pedro Suárez Vértiz además recalcó el último video que se ha hecho viral en redes sociales, en el que Raúl Romero hace un inédito baile al ritmo de "Sinfonía de Amor".

"Puede que ya lo hayan visto, porque ha sido el más viral de todos, aunque no fue planeado como los anteriores. Fue grabado por un fan durante una de las transmisiones en vivo del popular Cara de Haba. Creo que mi amigo Raúl sufre una alteración cuando escucha 'Sinfonía de Amor'", expresó.

"Aquí el video completito para Uds. Un abrazo Raúl y que todo vuelva a tu “normalidad”. Subámosle las defensas a la gente haciendola reír", concluyó Suárez Vértiz.