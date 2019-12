Raúl Romero sobre "Esto es Guerra": "¿Yo sentarme a verlo? No, la verdad no"

Raúl Romero se pronunció sobre "Combate" y "Esto es Guerra" y señaló no estar interesado en esos programas. | Fuente: Difusión

Luego de siete años fuera de la televisión, el cantante Raúl Romero se encuentra decidido a continuar con otros proyectos, aunque no descartó un posible retorno a la pantalla chica, pero bajo ciertas condiciones

“Insisto, lo veo muy remoto [regreso a la televisión]. No ocupa mucho de mi tiempo pensar qué hacer en televisión”, dijo en una entrevista con Mónica Cabrejos en su programa de radio Capital. “Probablemente, para comenzar, tiene que ser una vez a la semana y grabado”, añadió.

Por otro lado, al ser consultado por los programas reality como “Combate” y “Esto es Guerra”, confesó haberlos visto, aunque no se sentaría a consumirlos por completo, pues no son de su interés.

“Sí, los conozco [a ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’], claro. No me gustan, no me entretiene mucho. Están muy bien hechos. Creo que han cambiado de su propuesta inicial, que era una propuesta dura, heavy. Se ha ido ‘sportivizando’, ahora es muy deportivo. Sigue mezclado con el tema más interpersonal. Creo que lo manejan de una manera más light. Pero ¿yo sentarme a ver ‘Esto es Guerra’? No, la verdad no. Lo digo con absoluto respeto hacia ellos y hacia quienes lo ven”, manifestó el exconductor de “R con Erre” y “Habacilar”.

"Zooilógico" es el nuevo libro de Raúl Romero que llegará a librerías peruana en el 2020. | Fuente: Difusión

NUEVOS PROYECTOS

Asimismo, el pasado 29 de noviembre, Raúl Romero reveló a RPP Noticias que actualmente trabaja en otras propuestas alejadas de la televisión y la música, aunque sí ligadas a su humor y creatividad. El primero de ellos se trata de un libro infantil, titulado “Zooilógico”.

“Es un libro que le está yendo bien en España. Se lanzó en Miami hace 15 días y el lanzamiento aquí sería la segunda semana de diciembre. Es un libro de adivinanzas que yo les planteaba a mis hijos, inventadas por mí, con mucho humor”, contó el exconductor de “R con Erre”.

Por otra parte, el cantante manifestó que, en enero de 2020, lanzará al mercado un juego de mesa inventado por él. “Se llama MatMax y es un juego medio de estrategia, con sumas y restas, que irán llenando un tablero. Es para toda la familia”, apuntó.

En cuanto a su faceta musical, el exvocalista de Los Nosequién y los Nosecuántos estrenó hace poco el tema “La Fiesta” en colaboración con el grupo Los 4 de Cuba.