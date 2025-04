Piero Quispe y Olenka Mejía: foto comprometedora, depósitos de dólares, pasajes a México y todo lo que se sabe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unos días, el programa Magaly TV La Firme difundió imágenes que mostraban al futbolista peruano Piero Quispe y a Olenka Mejía ingresando juntos a un hotel frente al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este encuentro ocurrió poco antes de que Quispe viajara a México. Inicialmente, el jugador de Pumas negó conocer a Mejía; sin embargo, ella presentó audios en los que él le pedía que lo esperara en su habitación y expresaba que la extrañaba.

En respuesta a la controversia, Mejía declaró que desconocía que Piero Quispe tenía una pareja y una hija. Además, afirmó que sus amigas solían investigar a sus pretendientes para evitar involucrarse con hombres comprometidos. No obstante, la presentadora Magaly Medina cuestionó esta afirmación, señalando que la relación de Quispe con Cielo Berríos y su paternidad eran de conocimiento público, lo que pone en duda la veracidad de las declaraciones de Mejía.

Por su parte, Cielo Berríos, pareja de Piero Quispe y madre de su hija, reaccionó al escándalo dejando de seguir al futbolista en Instagram, lo que fue interpretado por muchos como una señal de crisis en su relación. Este incidente ha generado una amplia cobertura mediática. Por ese motivo, aquí te contamos todo lo que sabe sobre este tema, ya que han salido a la luz una foto, depósitos, pasajes y más elementos que confirmarían una relación entre Quispe y Mejía.

Olenka Mejía y su reunión con Piero Quispe en un hotel

La modelo aseguró que se reunió con el jugador Piero Quispe en el hotel del aeropuerto Jorge Chávez luego de un partido de la selección peruana. De acuerdo con las cámaras de Magaly TV La Firme, el futbolista estuvo en el lugar tras los partidos contra Bolivia y Venezuela.

Cabe resaltar que la última fecha de la selección peruana significó la derrota 1 a 0 contra Venezuela de visita. El conjunto peruano está prácticamente sin posibilidad de poder disputar el repechaje para clasificar al Mundial 2026.

Olenka Mejía asegura que se reunió con Piero Quispe dentro del hotel del aeropuerto Jorge Chávez.Fuente: Magaly TV La Firme

¿Cómo inició la relación de Piero Quispe y Olenka Mejía?

Vamos por el principio. De acuerdo con la modelo, ella conoció a Piero en 2022 por amigos en común. Empezaron una relación y confiesa que nunca se escondieron, ya que sus familiares lo conocían. En abril de ese año, comenzaron los coqueteos. Según dijo, el futbolista le respondía las historias de Instagram con emoticones.

"Fue el 5 de abril de 2022. Él comenzó a escribirme por chat. Yo estaba soltera, yo no le debo nada a nadie, no tengo de qué preocuparme. En junio o julio, nos presentó un amigo en común que no diré su nombre, pero también es un seleccionado, nos presenta en una reunión y comenzamos a hablar. De tanto salir y de tanto hablar, se dio la relación y se terminó en noviembre de 2022. Duró poco por mentiras de él. Me decía que se iba a jugar play con un futbolista de la 'U' y estaba en una famosa encerrona".

Olenka desconocía que Piero tenía un romance con Cielo Berríos

Olenka Mejía sostiene que se sorprendió al enterarse de la relación entre Piero Quispe y Cielo Berríos. Además, dijo que su asombro fue mayor al descubrir que ella esperaba una hija del futbolista. Según sus declaraciones, Quispe la habría bloqueado de sus historias de Instagram para que no supiera de su familia.

"Yo estaba indignada, le dije: 'si dices que quieres volver conmigo, me buscas, me mandas pasajes, quieres que vaya, quieres verme y todo... ¿qué haces embarazando a una flaca?", comentó.

La modelo relató que en noviembre pasado tuvo un encuentro con Quispe, quien rompió en llanto al tener una charla con ella: "Lo metí a mi carro, habló conmigo, se puso a llorar y lo boté".

Supuestamente, Olenka Mejía no conocía la relación de Piero y Cielo.Fuente: Magaly TV La Firme

Olenka Mejía muestra depósitos que le hacía Piero Quispe

La modelo mostró imágenes donde Piero Quispe le depositó alrededor de mil soles y más de 500 dólares a su cuenta en enero de este año. "Eso (los dólares) fue por un regalo, hasta donde yo sé, me dijo que no estaba con ella. Él siempre decía que es agradecido porque, en 2022, cuando estuve con él, yo era la persona que lo llevaba a Campo Mar, él no tenía nada. Se compró su carro a inicios de 2023, creo", comentó.

Los más de mil soles que Piero Quispe le habría depositado. Fuente: Magaly TV La Firme

Los dólares que Piero Quispe habría depositado. Fuente: Magaly TV La Firme

Olenka Mejía denuncia que recibe amenazas

También denunció haber recibido amenazas tras difundirse el polémico ampay en el aeropuerto, donde se les vinculó sentimentalmente. Afirmó que el abogado de Piero Quispe la contactó para proponerle un contrato de confidencialidad, el cual rechazó firmar.

Además, aseguró que un hombre que decía ser de Comas la llamó para amenazarla de muerte si daba entrevistas a la prensa. "Acá yo soy una víctima, yo soy la engañada o a la que engañaron. No merezco que llamen a amenazarme, porque simplemente no acepto firmar una acuerdo confidencial, porque ese acuerdo me amarraba con una soga al cuello".

La foto comprometedora de Piero Quispe y Olenka Mejía

Continuando con sus declaraciones en el programa de Magaly Medina, Mejía mostró una foto donde sale con Quispe. Ella le da la espalda al espejo, mientras que Piero la abraza y tapa su rostro con el celular.

"La foto la perdí y Piero me la pasó, fue en el 2022. En ese momento le creí de cierta manera porque después de todos los viajes que me proponía para ir a México, siempre me hablaba de esta manera, de efímero, es decir, que después de salir de la conversación, se borraba", mencionó.

Olenka Mejía muestra una foto comprometedora con Piero Quispe.Fuente: Magaly TV La Firme

¿Piero Quispe llevó a más mujeres a México?

Sin embargo, Olenka no habría sido la única mujer en la vida del deportista: "La primera vez que me invitó a México, fue en enero de 2024, ahí tenía mi vuelo en la noche. Me llama un amigo en común y me dijo 'Tú no eres la única que viaja a México, hay otra persona que viaja también'. Le reclamé a Piero y perdí ese vuelo", agregó.

Olenka Mejía mencionó que conoce quién es la otra mujer que fue al país azteca, pero se negó a dar el nombre. Sin embargo, no solo serían ellas dos, ya que Magaly Medina compartió que una hincha de la 'U' se ha decepcionado porque era "la única amante" del jugador. "Mira, están en una situación... Mira, hay un beso. Las fotos me las han mandado, pero estamos verificando y tiene la camiseta número 23, la de Quispe. Ella misma nos cuenta que fue al último partido disputado el 20 de marzo de Perú y fue invitada a la Copa América en junio del año pasado", contó la presentadora.

De acuerdo con Medina, aún no pueden mostrar las pruebas, ya que necesitan corroborar la información.

Cielo Berríos reaccionó al 'ampay' de Piero Quispe

Después de la supuesta relación entre Piero Quispe y Olenka Mejía, Cielo Berríos, la mamá de la hija del futbolista, decidió eliminar las fotos de su Instagram donde salía con él y limitó los comentarios de sus publicaciones. Hasta el momento no se ha pronunciado sobre el 'ampay' y solo comparte fotos de su bebé de cinco meses.

¿Quién es Cielo Berríos?

Se conoce poco sobre Cielo Berríos y Piero Quispe, pero desde que su romance se hizo público, se han convertido en tema de interés debido a que la joven de 20 años viajó a México para convivir con el deportista.

Todo inició cuando el deportista y Berríos se mostraron cariñosos en el Estadio Monumental durante la ceremonia de premiación 2023 de Universitario. La relación entre la joven y el centrocampista peruano se hizo más evidente a través de las celebraciones del jugador, quien con gran entusiasmo forma la letra C con sus manos, en clara referencia a su pareja.

Pese a que ella mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida personal, se sabe que ama la moda y disfruta de viajar fuera del país.

Esta es la única foto que conserva Cielo Berríos en su cuenta de Instagram ya que forma parte de un carrete de imágenes donde sale su hija con Piero Quispe.Fuente: @pieroquispe01