Rodrigo González 'Peluchín' señaló que su ruptura con Sean Rico y su renuncia a 'Válgame Dios' fueron "las mejores decisiones que pude tomar". | Fuente: Instagram

El 2019 fue un año marcado por difíciles decisiones para Rodrigo González 'Peluchín'. Y es que no solo renunció, junto a su excompañera Gigi Mitre, al programa de televisión ‘Válgame Dios’, sino también se separó de su pareja Sean Rico, con quien había tenido una relación de más de cinco años.

Sin embargo, en un balance de fin de año que realizó en una publicación de Facebook, el exconductor de 'Amor, amor, amor' señaló que alejarse de su exenamorado y su antiguo programa “fueron las mejores decisiones que pude tomar”. “La gente me pregunta ¿cómo haces para estar bien luego de eso? Las dos tienen la misma respuesta. Por mucho que ames a alguien o a tu vocación, nunca dejes de priorizarte”, escribió.

ENFOCADO EN SÍ MISMO

Asimismo, ‘Peluchín’ resaltó en su publicación los esfuerzos que le conllevó salir adelante tras su separación con su expareja y su antiguo programa. “Si sientes que te estancas: vete, si sientes que no eres la mejor versión de ti mismo: no sigas. Si sientes que mereces lo que das y no lo tienes, mejor: despídete”, publicó.

Por otro lado, hizo un llamado a no victimizarse frente a las adversidades. “(…) hay días en que he tenido ganas de encender mi teléfono o sentarme en algún programa de los muchos que me han ofrecido una entrevista y hacer catarsis, y luego he pensado: ¿no tiene la gente ya suficientes problemas como para que yo les eche los míos?”, recalcó.

Como se recuerda, en agosto de este año, luego de más de diez años en la conducción de “Válgame Dios” junto a Gigi Mitre, Rodrigo González ‘Peluchín’ y su compañera anunciaron su salida intempestiva de la conducción del programa de espectáculos“Válgame Dios”, por “desacuerdos profesionales” con la Gerencia de Producción de Entretenimiento de Latina liderada por Susana Umbert.