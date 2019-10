Rodrigo González dio a entender que terminó su relación con Sean Rico. | Fuente: Instagram

¿Rodrigo González terminó su relación con Sean Rico? El exconductor de "Válgame Dios" decidió emular a Juan Gabriel ─con su célebre frase "lo que se ve no se pregunta"─ cuando fue consultado por su romance.

En conversación con María Pía Copello, en su programa de YouTube "Ya no ya", ella le hizo diversas interrogantes del público. "¿La gente quiere saber qué ha pasado con Sean?", le preguntó al popular 'Peluchín'.

Rodrigo González evitó dar detalles sobre lo que pasó en su relación. Si bien dijo ser "transparente", con sus seguidores, también admitió que "blinda" ciertas cosas en su vida. Sin dar una respuesta directa, finalmente optó por lo siguiente: "¿Por qué me lo preguntas? Porque no ves algo ya, entonces te voy a responder como el Divo de Juárez: 'lo que se ve, no se pregunta'", agregó entre risas.

María Pía Copello cerró el tema con una frase positiva: "me hace sentir bien verte bien y creo que eso es lo único importante al final", dijo la exconductora de "Esto es guerra". Ante lo que 'Peluchín' admitió que se encuentra bien.

Rodrigo González y Sean Rico cumplieron, en junio, cinco años de relación. | Fuente: Instagram

LA PATERNIDAD

En junio de este año, Rodrigo González y Sean Rico cumplieron cinco años de relación. Sin embargo, Sean decidió eliminar todas las publicaciones en su cuenta de Instagram, incluyendo las que aparecía junto al exconductor de "Válgame Dios".

En otro momento, el popular 'Peluchín' dijo ser "entregado" en el amor y que, en el futuro, piensa en convertirse en padre. "Siento que en algún momento de mi vida voy a desarrollar más mi lado paternal", admitió en el programa de María Pía Copello.

Como se recuerda, en agosto él y Gigi Mitre renunciaron a Latina. El presentador sostuvo que extraña la adrenalina del trabajar en televisión, pero lo está canalizando actualmente en sus redes sociales gracias a la reacción inmediata de sus seguidores. Por otro lado, anunció que pronto lanzará su cuenta en YouTube.