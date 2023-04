Carolina Braedt y Bruno Vega tenían una relación de más de 10 años y se casaron en una íntima ceremonia en 2021. | Fuente: Instagram

La influencer Carolina Braedt llegó a la fama de las redes sociales luego de que su blog de moda y estilo de vida, de nombre Fashaddicti, se convirtió en uno de los más populares de la social media peruana.

Su relación con Bruno Vega, conocido por las seguidoras de Braedt como ‘El Morsi’, inició en 2013 y casi 10 años después, la pareja decidió dar el paso hacia el matrimonio con una ceremonia íntima y lujosa que se celebró en La Molina. Sin embargo, un año después, la pareja dio por concluido su vínculo amoroso.

La historia de amor, conocida en el mundo de las redes sociales, tuvo un episodio inesperado: Carolina envió un comunicado en el que explicaba que estaba separada de su esposo. La respuesta de Bruno no tardó en llegar y dejó más dudas sobre el fin de su matrimonio: “al igual que a ustedes, me tomó por sorpresa la decisión de Carolina”, escribió.

Parecía que todo acaba aquí, cuando los mismos seguidores de Bruno y Carolina comenzaron a publicar las coincidencias entre algunas fotografías de Braedt con un empresario francés de nombre Anders Partouche, a quien señalan como la manzana de la discordia.

A continuación, la línea del tiempo del fin de este matrimonio que ahora está en medio de críticas en redes sociales.

El comunicado de Carolina Braedt

Carolina Braedt dio un comunicado público, en sus redes sociales, que llegó después de algunos días en los que se comentaba sobre un distanciamiento entre ella y su esposo Bruno Vega. Los constantes viajes de Carolina a París también avivaban las especulaciones sobre una posible ruptura.

En 2022, la pareja se separó por algunas semanas cuando Carolina viajó a Francia para estudiar un curso en el Instituto Marangoni. El curso terminó y Braedt usó sus redes sociales para comentar lo difícil que se le hacía regresar a Perú.

A inicios de semana, Carolina usó una pregunta de una seguidora, en la que le preguntaba por ‘El Morsi’, y contó que se han distanciado como pareja.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto, y sí, hace ya un tiempo Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo como socios y amigos”, comenzó escribiendo. La pareja comparte cinco negocios en los que trabajan juntos: tres marcas de ropa y accesorios, cafeterías y un hotel boutique en Máncora.

“Los quiero mucho y espero que entiendan mi silencio sobre esto. Les pido que me den mi espacio sobre el tema y no me pregunten más. Un día hablaremos de esto cuando esté lista para contarlo”, finalizó su mensaje.

‘El Morsi’ responde: “Me tomó por sorpresa”

Bruno Vega no tardó en responder sobre el comunicado del fin de su matrimonio. En su pronunciamiento, ‘El Morsi’ contó que la noticia lo tomó por sorpresa.

“Ante las distintas opiniones y comentarios recibidos por ustedes, luego de lo expresado por Carolina Braedt en los últimos días, quiero aclarar lo siguiente: desde que inicié esta relación, hasta la fecha, siempre he sido una persona real en todo lo que hago, tanto fuera como dentro de mis redes sociales, sin apariencias. Al igual que a ustedes, me tomó por sorpresa la decisión de Carolina. Mentiría en decir que no estoy triste, porque todo proceso de separación es difícil, y si bien tenemos un año de casados, llevamos casi 10 años de relación”, escribió.

Además, contó que “yo seguiré en lo mío, trabajando y construyendo con mucho esfuerzo mi futuro, como siempre lo he hecho desde los 16 años”. “No volveré a tocar este tema. Espero que entiendan y respeten mi decisión. Gracias por sus mensajes y preocupaciones”, escribió.

Carolina Braedt responde ante las acusaciones de infidelidad

En redes sociales, los seguidores de la pareja comenzó a publicar las similitudes entre las fotografías de Carolina Braedt con imágenes del Instagram del empresario francés Anders Partouche. “Gracias por todos sus mensajes. Estoy bien. Estoy feliz. Me siento en paz y libre”, escribió al compartir un mensaje de apoyo de una de sus seguidoras.

“Nadie sabe lo de nadie. Siento que entrar en detalles para defenderme con gente ardida que solo busca hacer daño es una pérdida de tiempo. Qué pena que la gente salte tan fácilmente a conclusiones y juzgue de maneras tan espantosas. Pero no calculas lo feliz que me hace tener a gente tan linda y fiel como tú que entiende que hay más versiones de la misma historia y genuinamente se preocupa por mi bienestar y mi felicidad. Te mando un abrazo gigante, gracias por escribirme”, le respondió a su seguidora.

