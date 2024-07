Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reacciona tras beso con Christian Domínguez: "Lo que sospechaba era real"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez y Karla Tarazona han avivado los rumores de una posible reconciliación tras la publicación de imágenes donde se les ve besándose durante el cumpleaños de Christian el pasado fin de semana. Al respecto, el empresario Rafael Fernández, exesposo de Karla, compartió en sus redes sociales un mensaje revelador: “Odio darme cuenta que lo que sospechaba era real”.



El último martes, el programa Magaly TV, La firme difundió imágenes del cumpleaños de Christian. Rodeado de familiares y amigos, el cantante de cumbia celebró un año más de vida, en una reunión donde no faltó Karla, madre de su hijo. En el video, se puede ver a Karla con una torta en las manos mientras Christian se acerca y le da un beso en la boca.

¿Qué dijo Rafael Fernández tras el beso de Karla y Christian?

Aunque no abordó directamente al tema, Rafael Fernández compartió dos videos en sus redes sociales tras la publicación de las imágenes de su exesposa Karla Tarazona besando a Christian Domínguez. En el primer video, se escucha a un coach diciendo: “No hay nada que me guste más que me mientan cuando ya sé toda la verdad. Me gusta mucho ver lo miserable que puede ser una persona”.



En el segundo clip compartido por Fernández, un influencer comenta: “Odio darme cuenta que lo que sospechaba era real. Tenemos ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal, pero confiamos y seguimos. Con el tiempo descubres que todo lo que pensaste era cierto y odio ese momento, porque te das cuenta de que invertiste tu tiempo y confianza en una pesona que no lo merecía”.

Christian confesó que Karla nunca dejó de ser su amiga

Christian Domínguez ya había revelado que Karla Tarazona le planteó una condición para reconsiderar su relación sentimental. Su historia de amor se vio truncada en 2016 debido a una infidelidad por parte de Domínguez.



Además de no escatimar en elogios hacia su expareja, el cantante y conductor de TV resaltó el apoyo que recibió de ella tras el escándalo del ampay que provocó su ruptura con Pamela Franco.



“Le tengo un agradecimiento infinito porque cuando me pasó esto último, ella bien pudo decirme: 'Acá están tus hijos, tú tienes un problema y soluciónalo' (...) pero no lo hizo", comentó en una entrevista para el podcast de Giancarlo Granda.



Más allá de la historia de amor y desamor, Domínguez confesó también que Karla nunca dejó de ser su amiga. "Ella es una mujer a la que yo le tuve mucho cariño como amiga, a la que le contaba todo", aseguró.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis