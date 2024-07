Lo pone a prueba: Karla Tarazona le puso una condición a Christian Domínguez para reconciliarse

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez reveló que Karla Tarazona le planteó una condición para reconsiderar su relación sentimental. Cabe recordar que su historia de amor se vio truncada en 2016 debido a una infidelidad por parte del líder de Gran Orquesta Internacional.

Además de no escatimar en elogios hacia su expareja, el cantante y presentador resaltó el apoyo que recibió de ella tras el escándalo del 'ampay' que provocó su ruptura con Pamela Franco.

“[A Karla] le tengo un agradecimiento infinito porque cuando me pasó esto último [su ampay], ella bien pudo decirme: 'Acá están tus hijos, tú tienes un problema y soluciónalo'. Ella pudo haber hecho eso porque era un tema mediático muy fuerte, pero ella no hizo eso. Me dijo: 'Acá están tus hijos, ven a verlos cuando te dé la gana'. Me dejó carta abierta para verlos las horas que yo quería, nunca me puso peros", dijo en una entrevista para el programa de Giancarlo Granda.

Sin embargo, más allá de la historia de amor y desamor, Domínguez confesó que Karla nunca dejó de ser su amiga. "Ella es una mujer a la que yo le tuve mucho cariño como patas, a la que le contaba todo", aseguró.

¿Qué condición le puso Karla Tarazona a Christian Domínguez para una posible reconciliación?

El destino también les dio una segunda oportunidad en el ámbito laboral. Karla Tarazona y Christian Domínguez han vuelto a trabajar juntos en un mismo canal, lo que también ha alimentado las especulaciones sobre una posible reconciliación, especialmente por las bromas que intercambian al aire.

"Un día estábamos cenando, tomando vino, le hice una broma coquetona, pero salí trasquilado", recordó. "Ha brotado mucho estas bromas porque ella está soltera. Eso cambiaría si estuviera con alguien", aseguró el cantante.

Según Domínguez, Karla Tarazona le respondió que solo consideraría una reconciliación si él demostraba haber cambiado, tanto como persona como pareja.

"Tú no estás bien... sería irresponsable de mi parte dejarte jugar con ese tema porque tú no estás sanado, tienes que sanarte completamente o, por lo menos, yo tengo que ver que estés sanando porque tú no sales a ningún lado, paras encerrado. No has salido al ruedo. Tienes que salir y, de repente, ver de qué estás hecho", fue la condición de la modelo y presentadora.

Christian Domínguez no descarta retomar su relación con Karla Tarazona

Aunque reconoce que es demasiado pronto para pensar en volver con su expareja, Christian Domínguez no cierra la puerta a esta posibilidad.

"No cierro la oportunidad... no sé qué pasaría en unos meses, de repente conozco a alguien en un lugar. Igualmente ella, de pronto se enamora y me diga que ya fue", sostuvo.



Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes tienen un hijo en común, no compartían pantalla desde el 2013, cuando juntos conducían el programa Hola a Todos por ATV. "Cuando nos ha tocado estar en pantalla sabemos que tenemos el 'timing' perfecto. Es un vacilón conducir con ella", dijo el presentador para el programa Préndete.

