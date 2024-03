"Te extrañaré mucho, maestro": cómicos se pronuncian tras muerte de Rául Espinoza, el popular 'Care Chancho'

El mundo de la comicidad peruana está de luto. Raúl Espinoza, cómico ambulante conocido como ‘Care chancho’ falleció a los 64 años en la mañana de este lunes 11 de marzo en su domicilio ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. RPP pudo confirmar la noticia de su deceso por medio de Delia Campos, esposa del artista peruano.

De igual manera, Yerson Espinoza, conocido como Chanchito Jr., hijo de Raúl Espinoza, confirmó el deceso de su padre compartiendo en su cuenta oficial de Facebook una fotografía en la piscina junto a su padre. "Te extrañaré mucho Maestro, amigo, papá", escribió el joven cómico.

La partida de ‘Care chancho’ deja un gran vacío entre los comediantes nacionales. Raúl Espinoza era conocido por su carisma, su humor y su desenvolvimiento a la hora de interpretar a sus personajes al lado de sus compañeros en el recordado programa de Latina, ‘Los cómicos ambulantes’.

Es así como algunos de sus colegas y amigos decidieron dar unas últimas palabras en memoria del cómico ambulante recordando las anécdotas y dando el pésame a sus familiares.

Cómicos se pronuncian por muerte de ‘Care chancho’

Uno de los que se pronunció fue Juan León, el cómico conocido en el mundo artístico como ‘Cholo Seferino’. Fue por medio de su cuenta oficial de Facebook, que el artista cusqueño compartió un breve video con una fotografía al lado de su amigo Raúl Espinoza y sus otros compañeros.

“Hoy me dieron una triste noticia. Hoy nos dejó un gran artista en la comedia: Raúl Espinoza más conocido como ‘Care chancho’. Un amigo, compañero y una gran persona. No es adiós, sino, un hasta luego amigo. Mis más sinceras condolencias a la familia. Qué en paz descanse”, escribió el cómico.

Por otro lado, Alcy Cleyde Nivin Pacheco, conocido como ‘Chino Risas’, también decidió compartir un mensaje de despedida a su colega y amigo. “Se nos fue uno de los mejores comediantes que vi, Raúl Espinoza (‘Cara de chancho’) mi causa. Vuela alto papi lindo, descansa en paz”, sostuvo en Facebook con una fotografía de ambos.

Asimismo, Dany Rosales, integrante del elenco de JB, también decidió dar un mensaje de despedida. “Vuela alto amigo y guárdame un espacio allá arriba para poder armar un ruedo en el cielo y hacer reír a Dios”, señaló el cómico en una de sus historias en Instagram.

Dany Rosales, integrante del elenco de JB, se despide de 'Care chancho' con mensaje en Instagram | Fuente: Instagram (comicodanny)

Raúl Espinoza, ‘Care chancho’, sufría de una hernia discal

Cabe recordar que en el 2015 Raúl Espinoza fue detectado con una hernia discal, afección generada por un problema en el disco cartilaginoso, ubicado entre los huesos de la columna vertebral.

Posteriormente, el cómico sufrió una parálisis en las piernas lo que lo llevó a utilizar una silla de ruedas para desplazarse. El 2019, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital María Auxiliadora logrando recuperar la movilidad de sus brazos.

Pese a la operación, Raúl Espinoza sufría de caídas frecuentes y perdía constantemente el control de sus extremidades.

“Me he caído como tres veces. Me he caído sentado, en una de esas quería levantarme y no podía. La parálisis inició primero en el brazo, comenzaban a caerme las cosas, los vasos (…) Qué me disculpe el público, no quiero que me vean así”, declaró el cómico a La banda del chino.

‘Cholo Seferino’ se despidió de Raúl Espinoza con emotivo post en Facebook.Fuente: Facebook (Comediante Cholo Seferino)

¿Quién fue Raúl Espinoza, el popular ‘Care chancho’?

Raúl Espinoza era un conocido cómico ambulante que salía, eventualmente, en televisión en el programa ‘Trampolín a la fama’ conducido por Augusto Ferrando a inicios de los 90.

Luego se hizo famoso por ser uno de los integrantes del recordado programa ‘El show de los Cómicos Ambulantes’ a finales de los 90.

'Care chancho' se suma a la lista de los cómicos ambulantes que han fallecido donde se encuentran: Marco Castañeda ('Tornillo'), Carlos Linares ('Waflerita'), Santos Collantes Rojas ('Tripita'), Héctor Chavarría ('Loncherita'), y Miguel Campos ('La Bibi').

Raúl Espinoza, 'Care chancho', murió a los 64 años en su domicilio en San Juan de Lurigancho. | Fuente: Captura (América Televisión)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis