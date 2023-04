Raúl Romero sobre concierto con su equipo de 'La Voz': Es un evento para que los chicos salgan del nido

En otro momento, Raúl Romero reveló en RPP qué lo llevó a regresar a la pantalla chica como jurado de 'La Voz'. "Un gran motivo para hacerlo fue la reacción que tuvo la gente cuando salió este formato de 'Habacilar' sin mí, la reacción de la gente fue tan intensa y linda que me emocionó muchísimo. Eso trajo una ola de respaldo y cariño que me movió y dije 'tengo que pensarlo'", relató el intérprete de 'Magdalena'.





"Vino la tercera propuesta de Rayo en la Botella y me di cuenta que hacer 'La Voz' me daba muchas cosas: para comenzar no iba a estar contratado por un canal, no iba a estar permanentemente en el canal y tenía el otro aliciente que es que yo nunca me he sentado a hablar de música, nunca me he sentado a opinar sobre música (...) Entonces, era una oportunidad para contemplarla, apreciarla, disfrutarla", narró Romero.