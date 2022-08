Raúl Romero recordó a su padre en una de las ediciones de 'La Voz Senior'. | Fuente: Captura de pantalla

Dejando de lado las bromas y su carisma, Raúl Romero mostró su lado más sensible al recordar la muerte de su padre en “La voz senior”.

Tras escuchar a un participante cantar ‘Un beso y una flor’, de Nino Bravo, el músico contó que perdió a su progenitor.



“Mi papá estaba en la UCI después de una operación que no salió bien, estaba luchando por sobrevivir. Hubo un momento en el que Dios dispuso que no continuará más. En el momento en el que mi padre fallece, sonaba ‘Un beso y una flor’”, dijo Raúl Romero mientras intentaba no llorar.

Por otro lado, el entrenador de “La voz senior” agregó que su papá era su mejor amigo y fue un gran hombre. “Esa canción me traslada mucho, me ha emocionado escucharte, porque le ha dado vuelo a esa leyenda que vive en mi corazón”, finalizó.

Raúl Romero y su regreso a la televisión

Hasta hace un tiempo, a Raúl Romero le parecía una misión imposible regresar a la televisión. Figura legendaria de la pantalla chica a inicios de los años 2000 gracias a programas como R con Erre y Habacilar, el conductor no había querido volver a este espacio hasta este año, que forma parte del equipo de entrenadores de "La voz senior".

Antes de sumarse al nuevo proyecto, el vocalista de la banda Los Nosequien y los Nosecuantos ya había rechazado dos propuestas de Latina, el canal por el que se transmite desde el 22 de agosto la segunda temporada del programa de concurso de canto dirigido a personas de la tercera edad. "No quería hacer televisión, porque me dediqué a otras cosas interesantes", dijo a El Comercio.

"Saqué el juego de mesa MathMax, mi libro, guiones, infinidad de canciones. Y cuando vino la pandemia hicimos transmisiones en vivo, en momentos complicados los artistas aportamos nuestro pequeño granito de arena", agregó Raúl Romero. Sin embargo, hubo algo en el formato de La voz senior que le hizo cambiar de opinión y repensar su regreso.

"Fue algo que hice porque extrañaba la televisión y al público, y porque era una manera de volver sin que se pusiera en juego toda esa recordación y todo lo que la gente tiene en su mente y en su corazón sobre los programas que hice. Era una manera de entrar en un formato consumado, establecido, en el que muchos elementos están en juego y no solamente yo", admitió.

