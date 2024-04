Regina Alcóver, Premio Luces 2023 a la trayectoria: "Estoy agradecida con la vida por tantas cosas"

Perú Regina Alcóver agradece el Premio Luces 2023 a la trayectoria

Regina Alcóver, reconocida actriz, cantante y locutora de Radio Felicidad desde 2008, fue honrada durante la reciente ceremonia de los Premios Luces 2023, que celebra lo más destacado del mundo del arte, el entretenimiento y la cultura en Perú.



Alcóver recibió el premio a la trayectoria, un reconocimiento a su amplio legado en televisión, cine, teatro y radio, que, en sus palabras, "es una pasión de toda la vida". Este premio fue entregado en 2022 a la bailarina y coreógrafa Lucy Telge y el año anterior cayó en manos del actor y director Carlos Gassols.



Para la ocasión, Regina Alcóver desfiló por la alfombra roja luciendo un pantalón negro con una blusa transparente adornada con brillos y un saco oscuro de pana. La acompañaba su nieta, Abril Zignago, hija menor del cantautor Gian Marco. En el evento compartió momentos con artistas como Gustavo Bueno, Gianella Neyra, Mónica Sánchez y Juan Carlos Rey de Castro, entre otros.



"Ya son muchos años", reflexionó Alcóver en conversación con RPP. "A los cuatro ya estaba en un escenario en la compañía de comedias infantiles de mi abuela, y a los ocho empecé en la radio muy chiquitita. Luego me sedujo la televisión y después le fui infiel con el teatro, ya tengo casi 16 años en la radio y estoy más que agradecida", cuenta.



En la década de 1960 incursionó como cantante de la nueva ola, compartiendo el escenario con talentos como Joe Danova, quien luego se conveftiría en su primer esposo y padre de su hijo, Gian Marco. Años después, protagonizó uno de sus trabajos más memorables en la telenovela Me llaman Gorrión de 1973, donde compartió roles con el desaparecido Osvaldo Cattone.



"¡No me imaginaba que, estando en la base siete, iba a recibir un premio, y menos aún sin estar en cartelera!", comentó emocionada. "Es bonito mirar hacia atrás y darte cuenta de que no lo hiciste tan mal (...) Estoy agradecida con la vida por tantas cosas, por mis hijos, por mi trayectoria, porque me doy cuenta de que tengo más cosas que agradecer que cosas por pedir", añadió.



Asimismo, advirtió a los nuevos talentos que "lo más difícil de esta carrera es la indiferencia" y reconoció que "la gente admira a los artistas con los que relaciona momentos de sus vidas". "Me dicen, 'yo te veía cuando estaba en el colegio, en la universidad'... es fantástico y muchas veces no nos damos cuenta de eso".

Abril Zignago junto a Reina Alcóver durante la entrega de los Premios Luces 2023.Fuente: Instagram: @abrilzignago

¿Qué proyectos se vienen para Regina Alcóver?

A pesar de haber incursionado en diversos proyectos en radio, cine y televisión, Regina Alcóver aún tiene un asunto pendiente en su agenda: la publicación de un libro. "Lo voy a comenzar a escribir para compartirlo todo, absolutamente todo", nos adelanta. "Para que sepan que he vivido una vida intensa, llena de experiencias difíciles y maravillosas", agrega.



Aunque el proyecto está en sus primeras etapas, Alcóver nos revela que planea contar con la colaboración de Eduardo Adrianzén, a quien describe como "uno de nuestros mejores dramaturgos". Además, nos comparte el posible título del libro: "Antes que me olvide", que nos confirma que no ha pedido su sentido del humor ni encanto.

Regina Alcóver fue una de las galardonadas durante los Premios Luces 2023.Fuente: Premio Luces

