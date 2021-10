Gisela le pidió a Diana Sánchez que no abandoné la competencia y que converse para tratar de convencerla de quedarse en "Reinas del Show". | Fuente: Captura América

Diana Sánchez tenía que enfrentar a Gabriela Herrera en un versus de baile, pero no se hizo presente, así que esto generó extrañeza a todos los participantes de la competencia. Minutos después, la exchica reality apareció y sorprendió a todos al anunciar que renunciaba a "Reinas del Show" por temas personales.

Esta decisión hizo que Gisela Valcárcel le pida tener una conversación para intentar convencerla de que no dejar el programa. "Quizá el lunes las cosas mejoren y no lo decimos adiós a la competencia", expresó que no quiere que Diana se vaya, y por el contrario, 'quiere verla feliz'.

La conductora le reiteró que no quería que se vaya y dijo que había hablado con ella para decirle que cualquier cosa que estaba pasando lo diga y saque ese miedo. Ante esto, Diana Sánchez solo agradeció por los momentos que paso en Reinas, pero prefirió guardar los motivos de su decisión.

"Si vueles ahora, o vuelves en otra temporada, dejemos abierta esta posibilidad. Cualquier cosa que pases Dios es todo poderoso y hace posible, lo imposible", manifestó Gisela Valcárcel.

Las palabras de Diana Sánchez

Diana Sánchez sorprendió a todos los integrantes de "Reinas del show" con su sorpresiva decisión de abandonar la competencia y aseguró que su decisión era por temas personales.

"He pasado bonitos momentos en la competencia, amo estar en la pista, pero hay otras razones que me están llevando a tomar la decisión de dejar la el programa", reveló la exchica reality.

A través de su cuenta de Instagram, Diana Sánchez hizo una historia y escribió la palabra ¡Gracias! acompañado de un corazón.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.