Gisela Valcárcel contó cómo inició en la televisión con el programa "Aló, Gisela". | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

Fue en 1987. Aquel año, la televisión peruana fue testigo de cómo Gisela Valcárcel debutó como conductora en "Aló Gisela", programa que sería su reino hasta 1992 y haría de ella una celebridad televisiva. Una etapa que la popular 'Señito' quiso recordar en la última emisión de "Reinas del Show".

La presentadora rememoró el show que le valió el apodo de 'Reina del mediodía' luego de que Brenda Carvalho apareciera en la sexta gala de su espacio de baile para interpretar dos temas de Raffaella Carrá, una artista de la que Valcárcel reconoció haber "tenido mucha influencia a través de su vida, la disciplina, el respeto que tuvo por el escenario".

"Sabes que por Raffaella tengo un 'Aló Gisela'", dijo la conductora.

Una confesión que dio pie a que Gisela Valcárcel traiga a la memoria los inicios de su carrera artística. "Cuando recuerdo 'Aló Gisela', recuerdo un montón de mujeres. Yo era una persona bastante insegura cuando empezaba a conducir este programa", afirmó.

"Empiezo sin saber si debía ponerme pestañas, era vedette, y como vedette me hacen un casting. Resulta que yo fui con pestañas postizas a un programa [en el] que no sabía que se podía derramar una lágrima, nunca me había pasado, y el primer día derramamos varias lágrimas y se me caen las pestañas. Y ese primer contacto, cuando me saco las pestañas, es lo que me une a muchas mujeres", agregó.

Ser una madre soltera en los 90

Gisela Valcárcel también recordó que en la década de 1990, en Perú, era complicado decir abiertamente que se estaba sin pareja mientras se ejercía la maternidad. "En los noventa, en este país, no se hablaba de la madre soltera", señaló.

Sin embargo, relató que "al tercer día o cuarto" de estar al frente de "Aló Gisela", una mujer le dice: "Quién como tú, como tu esposo y tu hija, tu esposo debe ser muy feliz". "Y le dije, ''perdóneme, se me derrumba el mundo, pero no soy casada, soy madre soltera'", respondió Gisela Valcárcel.

"Sin saber que éramos millones de solteras en este país y nos fuimos conectando de ese modo al corazón de la familia que es la mujer, así me fui conectando. Cuando me hablan de 'Aló Gisela' me hablan de un milagro que Dios me hizo en la vida", añadió.

En 1992, el primer programa de Gisela Valcárcel llegó a su fin, pero le seguirían otros de corte parecido como "Gisela en América" y "Gisela contigo". En el 2000, tuvo un breve retorno al nombre original. Hasta que la conductora puso en marcha 'realities' de baile que, actualmente, tienen en "Reinas del Show" una nueva variante.

